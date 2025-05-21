輝達設廠北士科…議員憂施工淪「塞車地獄」 交通局：先規畫

輝達執行長黃仁勳宣布將在北士科設廠，但議員擔心接下來包含淡北道路、北環段施工，加上廠房、建案等，恐讓原本就已塞車主要幹道更加嚴重，加上人口及商業活動密集，屆時恐比內科交通更卡，淪為「塞車地獄」，呼籲市府應做好配套。交通局表示，短期內會將自行車道、接駁車路線規畫出來，未來也會統整重大建設工期，避免交織地方重疊，將衝擊降至最低。

士林北投現況主要幹道的承德路、中正路、中山北路，服務指數是最低的E級，甚至晨峰時間還達到F級，議員林延鳳指出，尖峰時間周邊路段已塞到民怨升天，如果未來5年內碰上北環段捷運施工、銜接洲美快高架南延工程、淡北道路進北投、再加上輝達等廠商進駐後的大型工程，開發量體驚人，工期恐怕全「撞」在一起，後果不堪設想。

林延鳳以內科為例，每遇到尖峰上下班時間，就是台北市一直無法解決的交通惡夢，然而內科大部分跨縣市通勤族較多，下班後多數離開內科，但北士科周邊鄰近捷運紅線，包含從芝山站到石牌站人口與商業活動密集，尖峰時刻車流幾乎卡一起，交通局應要有10年、20年完整交通配套及規畫，避免北士科淪為塞車地獄。

交通局長謝銘鴻表示，會將相關開工日程一併整理，若有交點也會盡量避免工期重疊，而目前軌道運輸目前只有捷運淡水信義線，接下來包含接駁路線、自行車道規畫，是現階段能先來做的，而目前北環段施工，謝說，交維計畫都有合作，包含人力、設備等，若有相關建案動工，也會與市府各單位合作，通盤審查，將交通衝擊將至最低。

林延鳳提醒，交通局要盡早邀集都發局、產發局等單位，士北交通全面性盤整問題，對北士科周邊要給予完整交維計畫，在廠商進駐前，也都要提前檢查期程，不然輝達投資效益還沒來，士北交通問題先到，蔣市府若擺爛，塞車將成為士北民眾最大民怨。