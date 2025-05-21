中華道家人文協會關懷弱勢 連13年捐粽子高度超過5座玉山

端午將至，中華道家人文協會已連續第13年，響應新北市實物銀行捐贈粽子。本次捐贈肉粽2萬6千顆，13年累積捐贈達到22萬6150顆肉粽，逾6萬7425人次受惠，累計捐贈粽子數量堆疊高度已超過「5座玉山」。

今出席捐贈活動的受贈代表小錡，與先生育有4名子女，過往由先生撐起家庭主要經濟重擔，小錡照顧小孩外，也從事火鍋店兼職工作，生活尚可勉強維持，然自去年先生積欠地下錢莊債務，音訊全無，只有小錡一肩扛起家庭經濟重擔。

而小錡的長子十分爭氣，半工半讀貼補家用，雖然日子辛苦，但不怨天尤人，在社工協助連結中華道家人文協會肉粽資源，讓小錡聯想到去年中華道家人文協會主辦的親子活動，小錡帶著孩子們一同參與，帶著滿滿的禮品與祝福回家，這份感動延續到端午佳節，也讓小錡一家重拾面對未來生活的勇氣和信心。

中華道家人文協會理事長張旖表示，協會連續多年捐贈端午愛心粽及母親節蛋糕，13年來不間斷的捐贈端午肉粽，累計捐贈粽子數量堆疊高度已超過「5座玉山」，後續這些充滿祝福的粽子也將藉由協會志工配送到弱勢家庭手中，期盼讓弱勢家庭感受到社會的陪伴力量，也希望活動傳達出來的人文善念可以持續不墜照亮社會各個角落。

社會局副局長許秀能表示，道家人文協會多年來一路陪伴市府一起幫助弱勢苦難的民眾。5月初協會捐贈了1800盒母親節蛋糕，在發放過程中觀察到家戶親子間因為收到蛋糕而洋溢出來喜樂的氛圍。緊接著下週即將到來的端午節，每一顆肉粽都承載著愛與希望，讓弱勢家庭在辛苦奔波的生活中，感受到社會的溫暖及關懷，更有力量面對生活的困境。