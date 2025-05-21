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虎頭列車驚喜登場 新北祈福列車最終回繞行新莊廟街

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北祈福列車隱藏版第11條路線「新庄眾神線」將在5月23日驚喜登場，特別選用民政局吉象物「平安虎」作為造型，化身為充滿祝福的「虎頭列車」。圖／新北市民政局提供
新北祈福列車隱藏版第11條路線「新庄眾神線」將在5月23日驚喜登場，特別選用民政局吉象物「平安虎」作為造型，化身為充滿祝福的「虎頭列車」。圖／新北市民政局提供

新北市今年推動的「祈福列車」迎來最終回，民政局今宣布，隱藏版第11條路線「新庄眾神線」亮相，範圍涵蓋被譽為「眾神之街」的新莊廟街。文創商品「虎頭列車」同步推出，民眾只要完成全數路線，便可將象徵平安與祝福的虎頭與列車主體完整結合，作為紀念。

民政局表示，「新庄眾神線」共串聯9座百年廟宇，包括主祀金母娘娘的新莊慈惠堂、最古老土地公廟新莊福德祠、台灣北部最早關帝廟新莊武聖廟與國定古蹟三山國王廟等。其中潮江寺採樓上觀音、樓下福德正神的獨特配置，保元宮則以「弄過火」儀式聞名，兼具宗教與民俗特色，吸引信眾逐廟祈福。

民政局說明，這條路線特別選用吉祥物「平安虎」作為文創造型，化身為象徵財運、守護與祈福的「虎頭列車」，寓意「平安符」的諧音。只要完成集章任務，便有機會將虎頭列車帶回家，讓市民在參與傳統信仰之餘，也能收藏象徵平安富貴的限定紀念品。

此外，新莊重要宗教盛事「新莊大拜拜」也將於農曆4月29日登場。民政局指出，活動由大眾爺老祖與官將首等陣頭領軍，分為「暗訪」、「日巡」與「祝壽獻祭」三階段，深入街區巷弄進行壓煞、祈安儀式，是體驗在地民俗文化與陣頭藝術的最佳時機。

市府呼籲民眾把握祈福列車最終站的體驗機會，走訪新莊廟街、感受傳統信仰文化，也留下屬於自己的「虎頭列車」，為今年的祈福之旅畫下圓滿句點。

玩家們在完成路線挑戰後，可將虎頭與其他路線祈福列車串接成完整列車，充滿祝福與平安的象徵。圖／新北市民政局提供
玩家們在完成路線挑戰後，可將虎頭與其他路線祈福列車串接成完整列車，充滿祝福與平安的象徵。圖／新北市民政局提供

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