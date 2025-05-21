世壯運迎賓客 碧潭水舞季登場！每晚6時30分、每半小時一場水舞秀

2025雙北世壯運5月17日開幕，賽事持續至5月30日。新北市觀旅局長楊忠珉今在市政會議簡報，以「世壯運動 觀光新北 運動無界 旅遊無限」為主軸，展示如何結合城市觀光與國際賽會，擴大城市能見度與國際行銷量能。

新北市長侯友宜表示，世壯運期間新北共有22個場館，僅次於台北市的26個場館，是主要賽事承辦城市之一，「我們一定在安全以及比賽過程中提供細膩服務，讓比賽順利，也期盼國際友人透過觀光與文化活動，真正認識並愛上新北。」他指出，新北市特別規畫27條旅遊路線供選手與隨行親友體驗，搭配既有200多條年度特色遊程，串聯碧潭水舞、定向越野、自行車與鐵道風光等城市特色，展現「運動無界，旅遊無限」的魅力。

觀旅局長楊宗珉指出，新北觀光資源橫跨山海與人文，共規畫34種主題、241條旅遊路線，另提供選手100組鶯歌平溪免費體驗套票，並開放深澳鐵道自行車、三貂嶺生態友善隧道供賽事參加者申請參觀。配合活動期間也安排碧潭水舞秀、假日市集與閉幕典禮等，讓選手不只參賽，也深入走訪新北。

其中，碧潭水舞季將於5月24日至7月6日登場，首度推出「水火同源」主題，結合火焰特效與水舞展演，每晚6時30分至9時，每半小時一場水舞秀，並安排4場300秒高空煙火表演。5月30日晚間7時將於新北市美術館舉行閉幕典禮「We are the World」，邀請草屯囝仔、葛西瓦與Energy等人氣藝人演出，免費入場，現場同步規畫主題市集及交通接駁。

市府各局處亦串聯推動相關活動。文化局推出「新北漫遊指南」11條免費遊程與多元文化市集；民政局則以「新北祈福列車」設計10條神助攻路線；經發局於府中廣場舉辦「醉夏趴」，以精釀啤酒與音樂吸引人潮。為提升城市友善形象，工務、消防、衛生等單位也共同執行旅宿稽查，確保選手住宿品質與安全。

市府表示，為擴大國際影響力，世壯運至今已舉辦超過50場記者會、串聯120場城市活動，觸及國內外超過200萬人次；其中新北市官方社群宣傳觸及逾63萬人。觀旅局也前進馬來西亞、韓國、泰國旅展推介，並於台北、高雄等地舉行旅宿推廣活動，同步整合四處旅服中心與七處遊客中心聯合推廣。