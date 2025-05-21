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台灣人多愛免費？送1顆奇異果竟讓捷運大安站大排長龍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
知名奇異果品牌在北市2個捷運站推出送奇異果活動，吸引許多民眾一早排隊等候。記者林佳彣／攝影
知名奇異果品牌在北市2個捷運站推出送奇異果活動，吸引許多民眾一早排隊等候。記者林佳彣／攝影

知名奇異果品牌在北市2個捷運站推出送奇異果活動，吸引許多民眾一早排隊等候，其中不乏通勤族，但有人日前發現大排長龍恐妨礙動線。記者今日實際觀察，現場已經拉起紅龍，人潮雖然多，已經不至於影響乘客通行路線。

該品牌上月發起「挺在地早餐」投票活動，為期一個月，凡於上午4小時期間在捷運中山站、大安站的「營養快充站」，完成指定任務，就可兌換1顆奇異果。其中，大安站的活動位置就在前往淡水信義線的B1，進站或轉乘者一下手扶梯即可看見。

活動開跑一周，愈來愈多人聞訊前來，但有民眾日前發現在大安站發現這場奇異果行銷的排隊盛況，超過20人的隊伍靠牆等候，他在社群發問「上班時間，電梯下來直衝，這樣真的不會妨礙動線？」也坦言不介意行銷，自己也愛拿免費的，但這樣不太對吧！

有人認為，時間也是成本，排隊的時間都可買好幾顆奇異果了；上班從大安站出站的民眾說，完全沒想要多花時間排隊拿。其他人提及，7點50分到中山站，等了15分鐘才領到。

陳小姐表示，該活動辦在捷運站內，排隊人潮嚴重影響乘客的通行動線與權益，而且排隊人潮即使靠牆仍占用乘客通行空間，捷運公司是否也要收租金？還是就讓業者占便宜、成本全民埋單？

另有人觀察，現在捷運站內已可商業宣傳，這活動是留個資換奇異果。對此有民眾說，捷運公司也要賺錢，不然運輸本業其實是賠錢，主要靠廣告收入維持收支平衡；有人感嘆個資只值30元，也有人認為個資是最昂貴的東西，竟然只值一顆奇異果交換出去。

台北捷運公司回應，奇異果行銷活動是廣告廠商辦理的廣告活動，5月15日至6月14日每日早上7時至11時在大安站、中山站發送奇異果；活動位置及動線，於事前均現場會勘確認。針對大安站排隊動線，捷運公司已與廠商調整，擺設適當的隔離繩架，並增派人力加強現場引導，避免影響站內旅客。

捷運公司說，捷運車站廣告是以公開招商出租廣告廠商經營，廣告項目包含燈箱、貼紙、電視及商品展示、發送，奇異果行銷活動符合廣告契約規定。另活動方式是由民眾將奇異果官方Line加為好友，投票「最愛的地區早餐」後領取1顆奇異果，毋需另行提供其他個資。

知名奇異果品牌上周起在2個捷運站發起為期一個月的「挺在地早餐」投票活動，大安站的活動位置就在前往淡水信義線的B1，進站或轉乘者一下手扶梯即可看見。記者林佳彣／攝影
知名奇異果品牌上周起在2個捷運站發起為期一個月的「挺在地早餐」投票活動，大安站的活動位置就在前往淡水信義線的B1，進站或轉乘者一下手扶梯即可看見。記者林佳彣／攝影
知名奇異果品牌在捷運大安站推出送奇異果活動，有人發現日前排隊民眾多到快靠近手扶梯。記者林佳彣／攝影
知名奇異果品牌在捷運大安站推出送奇異果活動，有人發現日前排隊民眾多到快靠近手扶梯。記者林佳彣／攝影

捷運公司 廣告 個資

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