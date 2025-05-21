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新北河濱蝶戀季展至25日 27日「感謝有你」免費草花大放送

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
一串紅顏色嬌紅點綴蝴蝶公園。圖／新北市高灘處提供
一串紅顏色嬌紅點綴蝴蝶公園。圖／新北市高灘處提供

2025新北河濱蝶戀季以「初夏奇境」為主題，運用蜜源花卉與常綠灌木，搭配夜間光雕、藝術裝置，共譜繽紛秘境花園，展覽至5月25日。另，5月27日高灘處辦理「感謝有你贈花活動」，現場草花免費提供民眾領取，以延續奇境綠意。

新北高灘處長黃裕斌表示，「2025新北河濱蝶戀季」以9種蜜源花卉與7種常綠灌木布置，結合兩處互動裝置藝術及光雕增加蝴蝶公園特色，光雕亮燈時間為晚間5時30分至晚間10時30分，白天夜晚都精采。

為延續展覽精神，也感謝市民的熱情參與，規畫「感謝有你贈花活動」，展期結束後開放免費領取展內限定盆花，邀請民眾一同將奇境的綠意與繽紛帶回家，讓花開不止於展期，也綻放在生活每一天。

「感謝有你贈花活動」時間為5月27日下午1時至6時30分，或領完為止，開放民眾索取蝴蝶公園展內的盆花，如鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等。民眾可依自身需求自由領取，呼籲大家珍惜花卉資源，讓每一株植物都能妥善延續、持續綻放。市府提醒，盆花數量有限，贈完為止，民眾要自備提袋與工具，協助維護現場整潔。

黃裕斌說，贈花行動不僅是溫暖的展期收尾，更是「讓自然永續、生活有感」的實際行動，期盼每一盆花都能在日常中繼續綻放，成為生活裡最溫柔的風景，讓奇境的美好不止於展場，更走進城市、走進生活。也邀請市民可以到河濱公園散步、騎乘單車等，駐足停留欣賞河岸美景，沉浸在夏日徐徐微風感受自然氛圍。

要前往板橋蝴蝶公園，若選擇搭大眾交通運輸，可搭乘捷運在江子翠5號出口再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘（800公尺）即可抵達板橋蝴蝶公園。若開車前往，從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。

民眾可拍下你支持永續的美好瞬間，在城市中繼續綻放。圖／新北市高灘處提供
民眾可拍下你支持永續的美好瞬間，在城市中繼續綻放。圖／新北市高灘處提供
新北河濱蝶戀季展期到5月25日，歡迎大家把握機會走進這片充滿綠意與光影的夢幻奇境。圖／新北市高灘處提供
新北河濱蝶戀季展期到5月25日，歡迎大家把握機會走進這片充滿綠意與光影的夢幻奇境。圖／新北市高灘處提供
蝶戀季的夜晚呈現特殊氛圍，讓人流連忘返。圖／新北市高灘處提供
蝶戀季的夜晚呈現特殊氛圍，讓人流連忘返。圖／新北市高灘處提供
走入花間小徑拍照，別有一番風情。圖／新北市高灘處提供
走入花間小徑拍照，別有一番風情。圖／新北市高灘處提供
蜜源花卉吸引蝴蝶造訪，讓蝴蝶公園成為名副其實的「蜜」境花園。圖／新北市高灘處提供
蜜源花卉吸引蝴蝶造訪，讓蝴蝶公園成為名副其實的「蜜」境花園。圖／新北市高灘處提供
民眾可與裝置藝術-如蝶翩翩互動，猶如蝴蝶振翅之美。圖／新北市高灘處提供
民眾可與裝置藝術-如蝶翩翩互動，猶如蝴蝶振翅之美。圖／新北市高灘處提供
市民、遊客可在花間拍照，讓初夏奇境充滿生機。圖／新北市高灘處提供
市民、遊客可在花間拍照，讓初夏奇境充滿生機。圖／新北市高灘處提供

黃裕斌 蝴蝶 新北

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