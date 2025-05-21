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影／魅力不輸金針花海！台東金針山繡球花季開跑
台東太麻里金針山一年四季都有不同花季的到來，5月至7月正值「繡球花」的花季時節，公所表示，目前山區5處園區已陸續綻放，遊客可以利用時間上山賞花。
鄉公所指出，5處繡球花園區包括福晉宮、開元農場、金山星空、青山農場及旺旺庭園等，這幾處都好停車，可以徒步行走，預估在5月底盛開，花期持續到7月中旬。
青山農場主人蔡政銘表示，10幾年前種植繡球花至今，步道兩旁已栽種5百多株，變成專屬的繡球花步道；另這時節也是山區螢火蟲季，尤其夜晚螢火蟲在山區飛舞，非常美麗夢幻。
「繡球花季魅力不輸金針花海。」金針山張姓農民說，繡球花有白色、黃色、藍色、紫色等不同色系花朵，美不勝收，走進繡球花道其中，讓人在拍MV的感覺。
公所表示，海拔1200公尺的金針山，長年雲霧繚繞、水氣充足，適合栽種許多農作和花卉，農民因而陸續種植櫻花、梅花、繡球花及金針，台灣原生種百合，使得山區一年四季都有花可賞。
不過，目前通往金針山區主要道路，前年及去年接連受颱風侵襲，導致多處路段路基塌陷及邊坡坍塌等災損，部分修復工程已發包施作中，呼籲欲上山遊客務必小心駕駛，並配合現場交管。
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