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輝達落腳北士科 塞車恐更勝內科

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
輝達執行長黃仁勳前天在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳前天在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影

輝達海外總部確定坐落北士科，地方樂見開發，但也憂心輝達進駐後，交通恐惡化成「內科2.0」，帶來更嚴重的塞車地獄。交通局祭出4大方向，首先要解開「瓶頸」地點，最嚴重是在洲美快速道路下延平北路，未來將銜接到國道一號。

「輝達還沒來就已經這樣，未來是不是要成為內科2.0？」議員林延鳳說，士林、北投進入台北市區的主要幹道如中山北路、承德路、中正路、重慶北路，尖峰時間全都大塞車，沒一條不塞，況且內科都是上班人潮，下了班就陸續離開，反觀士北人口密集，交通噩夢恐怕比內科更可怕。

議員黃瀞瑩也憂心福國路、承德路口現在每天上下班一定塞車，都要派義交引導，T16、T17、T18與周邊開發後，對交通勢必是一大考驗。北士科在地的建民里長簡妤年指出，交通部分應會更有衝擊，但還有4、5年，還要看市府如何因應。

「比較嚴重的地方會優先解決。」交通局長謝銘鴻表示，目前北士科附近的瓶頸點，第一是洲美快速道路下到延平北路這一段，規畫案把洲美快速道路高架銜接到國道1號，已完成可行性評估，後續進入設計、施工階段。 

第二是大眾運輸，捷運局有調整輕軌路線等規畫案，交通局規畫案則著重在公車路線場站、自行車道如何銜接捷運站，預計年底會有初步規畫成果。三是所有基地開發達到一定規模，都會有交通維持計畫審查。

謝銘鴻指出，第四個方向是交通局近期會整理出士林、北投重大工程時程表，例如淡北快速道路、捷運環狀線北環段、施工中的較大型個案等，檢視各別期程有無相同部分，看如何來減輕地方的交通負荷。

議員陳賢蔚昨天也在議會交通部門質詢北士科輕軌規畫，能否在輝達總部2029年完工前有輕軌運輸？

捷運局長鄭德發表示，社子輕軌今年4月已招標優先路網評估計畫，捷運輕軌要成行，要先納入優先軌道計畫、再來做可行性評估、綜合規畫、環境影響評估等，至少要6年才能綜合規畫結束。至於形式，北市沒有平面輕軌的條件，會傾向蓋高架輕軌。

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