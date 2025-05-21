新北偏鄉活動中心使用率低 民政局：將繼續活化

將廢棄不用的花盆、花器，全拿來佈置環境，汐止區崇德里發揮創意，將不要的花盆全都收集起來，做成了一個個小小兵，佈置在活動中心裡裡外外，成了里內的裝置藝術，最近則是加上了撿來的枕木，又新做了小小兵盪鞦韆，放在空中花園好吸睛。

2025-05-20 18:52