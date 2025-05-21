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新北偏鄉活動中心使用率低 民政局：將繼續活化

聯合報／ 記者張策邱瑞杰／新北報導
新北市汐止區公所20日辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區公所20日辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影

新北市民活動中心數量為六都之冠，昨汐止區再啟用一處，全市達514座，不過部分偏鄉中心使用率低，民政局指出，為提升使用效率，持續辦公益活動、媒合團體租借、設置關懷據點等活化空間，今年平均使用率已達77%。

汐止區伯爵山莊一帶社區民眾，催生多年的湖興市民活動中心終於落成，副市長劉和然昨為中心揭幕，未來也可開辦關懷據點等其他用途，有助促進居民互動，強化社區凝聚力。

汐止區公所表示，湖興里位在汐止西側社后地區，鄰近台北市東區，吸引大量人口遷入。目前里民人數近7000人，其中65歲以上長者近1500人。湖興里先前無活動中心，鄰近的湖光、康福市民活動中心距離超過2公里，且使用頻率也高，新建湖興市民活動中心達成在地多年盼望。

民政局統計，市民活動中心使用率較高為板橋、中和、三重等區，因交通便利、人口密集，使用率長期逾9成。三芝、瑞芳及石碇等區，因地處偏遠交通不便、人口密度低等因素，影響租借意願。

新店區轄內有「屈尺」與「龜山」兩座市民活動中心，鄰近烏來山區，地點偏遠，民眾使用熱度明顯不如市區，有時也未開放。反觀設於板橋鬧區的埤墘第一市民活動中心，使用情況熱絡，平日下午就有成群學員在上排舞課程。

民政局指出，近6年已啟用23座新活動中心，持續改善老舊設施，改善率近9成，去年平均使用率77%，也增設保證金機制，提升場地復原情況。

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