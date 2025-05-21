北市YouBike每月檢修僅1次 議員批不足促改善

台北市長蔣萬安去年祭出YouBike前30分鐘免費，使用次數爆增，議員指出，北市YouBike平均每車每月使用超過300次，每月僅檢修一次，且近年上千理賠申請賠償率不到2成，北市交通局允諾一個月內檢討保險範圍、檢修頻率。

北市一名幼童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆，顏面神經還可能有狀況，但家長向微笑單車公司索賠，卻稱這輛車已檢修過，非車輛導致受傷，不僅不賠，還反要求維修費。

台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入而慘摔。圖／議員許淑華提供

議員許淑華接獲家長陳情後，調閱數據發現，目前北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次，還沒寫入合約，定期檢修方式及頻次也都沒規範。

許質疑，蔣萬安宣布前30分鐘免費後，使用頻次暴增，市府還因此加車，預算增加5億元，但YouBike的使用次數爆增，微笑單車公司的檢修頻率卻沒增加。甚至更讓家長不滿的是，因孩童沒住院，YouBike的傷害險也一毛不賠。

許淑華說，北市前年至今年3月事故數有1154件，平均每天發生1到2件，不過理賠件數卻僅193件，理賠率僅16.7％。要求一個月內在合約訂清楚檢修頻率、還有公共自行車保險範圍應研議增列非住院受傷理賠態樣。

交通局長謝銘鴻坦言，微笑單車公司的回應態度不好，公司有義務要保持車輛的完好。允諾檢討檢修頻次，並和產業公會討論，如何讓保險範圍放寬。

主任消保官楊麗萍說，業者若主張提供的商品服務符合安全性，發生使用損壞時，必須舉證證明，另外YouBike的檢修頻率，應該要看使用情形日漸提升，保險範圍也還可以研議精進。