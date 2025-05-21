聽新聞
0:00 / 0:00

北市YouBike每月檢修僅1次 議員批不足促改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次。圖／聯合報系資料照片
台北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安去年祭出YouBike前30分鐘免費，使用次數爆增，議員指出，北市YouBike平均每車每月使用超過300次，每月僅檢修一次，且近年上千理賠申請賠償率不到2成，北市交通局允諾一個月內檢討保險範圍、檢修頻率。

北市一名幼童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆，顏面神經還可能有狀況，但家長向微笑單車公司索賠，卻稱這輛車已檢修過，非車輛導致受傷，不僅不賠，還反要求維修費。

台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入而慘摔。圖／議員許淑華提供
台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入而慘摔。圖／議員許淑華提供

議員許淑華接獲家長陳情後，調閱數據發現，目前北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次，還沒寫入合約，定期檢修方式及頻次也都沒規範。

許質疑，蔣萬安宣布前30分鐘免費後，使用頻次暴增，市府還因此加車，預算增加5億元，但YouBike的使用次數爆增，微笑單車公司的檢修頻率卻沒增加。甚至更讓家長不滿的是，因孩童沒住院，YouBike的傷害險也一毛不賠。

許淑華說，北市前年至今年3月事故數有1154件，平均每天發生1到2件，不過理賠件數卻僅193件，理賠率僅16.7％。要求一個月內在合約訂清楚檢修頻率、還有公共自行車保險範圍應研議增列非住院受傷理賠態樣。

交通局長謝銘鴻坦言，微笑單車公司的回應態度不好，公司有義務要保持車輛的完好。允諾檢討檢修頻次，並和產業公會討論，如何讓保險範圍放寬。

主任消保官楊麗萍說，業者若主張提供的商品服務符合安全性，發生使用損壞時，必須舉證證明，另外YouBike的檢修頻率，應該要看使用情形日漸提升，保險範圍也還可以研議精進。

許淑華 蔣萬安 自行車 消保官 保險 YouBike

延伸閱讀

輝達落腳北士科！蔣萬安引電影「功夫」台詞促及早規畫

南投縣府推「垃圾處理再生能源中心」 縣長許淑華：做到全國最嚴謹

賴清德就職周年520談話 蔣萬安給8字期許

輝達台灣總部落腳北士科 台北市長蔣萬安：一定給予各項協助

相關新聞

新北偏鄉活動中心使用率低 民政局：將繼續活化

新北市民活動中心數量為六都之冠，昨汐止區再啟用一處，全市達514座，不過部分偏鄉中心使用率低，民政局指出，為提升使用效率...

北市YouBike每月檢修僅1次 議員批不足促改善

台北市長蔣萬安去年祭出YouBike前30分鐘免費，使用次數爆增，議員指出，北市YouBike平均每車每月使用超過300...

新北雙溪三港里銀髮共餐 環境清潔日打造潔淨家園

為關懷在地長者，營造友善樂齡社區，新北市雙溪區三港里於今（20）日舉辦銀髮共餐活動，邀請社區長者齊聚一堂共享午餐，並結合志工一起參與「環境清潔日」活動，打造整潔舒適的社區環境。雙溪區長劉盈良也親自到場，與長者親切話家常，場面溫馨感人。

等了10年 新北汐止湖興市民活動中心熱鬧啟用

新北市汐止區湖興市民活動中心，今(20)日舉行落成啟用典禮，新北市副市長劉和然與地方民意代表、里長都出席揭牌儀式，從民國105年就開始爭取，歷經將近10年，座落在千坪公園裡的活動中心熱鬧開幕，里民都好期待。

廢棄花盆成裝置藝術 新北汐止崇德里小小兵有創意

將廢棄不用的花盆、花器，全拿來佈置環境，汐止區崇德里發揮創意，將不要的花盆全都收集起來，做成了一個個小小兵，佈置在活動中心裡裡外外，成了里內的裝置藝術，最近則是加上了撿來的枕木，又新做了小小兵盪鞦韆，放在空中花園好吸睛。

北市列冊街友少245人 「脫遊率」竟持平破200人

北市街友議題長年受矚，社會局列冊今年降至430人，「脫遊率」卻持平都超過25%，議員建議應紀錄「回遊率」、追蹤街友近中長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。