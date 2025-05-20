議員限期增測台北大巨蛋震動噪音 體育局允處理
台北大巨蛋鄰房深受演唱會震動噪音所苦，民進黨台北市議員許淑華今天要求6月底前完成增設偵測點、位置、時間等的方案，據以打營運績效分數促遠雄改善。體育局長游竹萍允諾處理。
去年底歌后張惠妹在台北大巨蛋帶領歌迷嗨唱「三天三夜」，周邊里長接獲里民反映家具搖晃等「類地震」情形。台北市議會教育委員會今天審議許淑華等人相關提案。
許淑華指出，台北大巨蛋當時環評時，委員有要求針對周邊環境的噪音要監控，但1年僅監控4次，且只4天、1季1次就好，地點、時間由遠雄決定；過去只有棒球活動，現在已有演唱會，且有引起震動，「環境監測報告計畫表」內容應修正，必須符合營運現況。
游竹萍回覆，議會資料送到市府，會請遠雄提早先給回覆，再跟議員報告。許淑華說，了解舉辦雙北世壯運忙，但5月底就會結束，且她1月已提出此質疑，年底還會有演唱會舉辦，要求市府拿出態度，提出增加偵測的點、位置、時間等內容的方案，不能業者賺錢、苦的是市民。
許淑華強調，營運績效評估委員會不是已經成立了，環境影響、設施設備，例如漏水這些都算是遠雄的營運績效評估項目，她要求6月底前、體育局跟遠雄談之前，完成上述修正方案，不然讓遠雄自己選擇平日偵測、不是在週末演唱會舉辦時進行，根本不會有問題。
她重申，她知道這不是現任局長的問題，但是難道業者擺爛，市府束手無策，其實營運績效評估如果1年低於70分，連續2年如此，遠雄必須退出，市府可以接管。游竹萍說：「我來處理。」
同黨籍市議員趙怡翔也提醒，體育局不能只是跟遠雄討論，必須準備好工具、利基點、討論項目，才會談出結果。
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