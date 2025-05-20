北市列冊街友少245人 「脫遊率」竟持平破200人

北市街友議題長年受矚，社會局列冊今年降至430人，「脫遊率」卻持平都超過25%，議員建議應紀錄「回遊率」、追蹤街友近中長期狀況，另要社會局改善街友中途之家的環境。社會局回應，將從今年開始紀錄回遊率，並編列預算修繕中途之家。

北市議會民政委員會今考察台北車站街友行李房、街友服務站「重修舊好」等處。「重修舊好」的服務對象阿宏在場導覽並分享過往經歷，被問及需求，阿宏回應只要去路邊睡1天、體驗街友生活，就會知道他們的需求。

社會局報告，北市街友人數2019年675人，逐年減少至今年430人。市府持續協助街友「脫遊」，包含就服處輔導就業進而穩定租屋，二是請警方協助身分調查，社會局協助返家，三為生活難以自理者，社會局會協助機構安置。

議員李傅中武提到，街友人數逐年下降，每年仍超過200人「脫遊」，街友會認為「大地是他們的床，藍天是他們的棉被」，甚至有人擔心離開太久，位置會被別人占走；社會局僅紀錄脫遊率，恐無法反映實際狀況，他建議應納「回遊率」及追蹤街友的近期、中期、長期狀況。

議員顏若芳說，北市街友來自新北、桃園居多，建議北北基桃可建置交流平台，交叉比對街友資訊，才能完整列管，不至於太多黑數；社會局應更積極與社福團體合作溝通，主動了解他們需求，再簡化繁瑣的行政流程；街友安置量能少，目前僅2處，建物老舊且床位不足，市府可補助讓空間改善，甚至多給資源，讓民間有意願加入協助。

議員林亮君表示，「脫遊」需要有穩定收入、成功租屋之外，心理支持對於街友也是非常需要的資源，今日阿宏提及「重修舊好」的溫柔友善，讓他備受接納，也願意卸下心防。她感謝民間團體不斷深耕議題並提供心衛資源給有需要的無家者，北市府也應主動介接公部門資源，結合民間組織，一起給予無處落腳者最暖心的支持。

社會局長姚淑文回應，從民眾的角度來看，街友人數可能不如統計的那麼少，原因在於許多人並非街友，他們常於中午、晚間拿到慈善單位提供的便當或物資後，就離開「返家」；尤其逢年過節，慈善團體發紅包、提供物資更多，就會出現很多「偽街友」。