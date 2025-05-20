廢棄花盆成裝置藝術 新北汐止崇德里小小兵有創意

將廢棄不用的花盆、花器，全拿來佈置環境，汐止區崇德里發揮創意，將不要的花盆全都收集起來，做成了一個個小小兵，佈置在活動中心裡裡外外，成了里內的裝置藝術，最近則是加上了撿來的枕木，又新做了小小兵盪鞦韆，放在空中花園好吸睛。

崇德里長蘇宏杰表示，崇德里的義工團隊利用一些廢棄的花盆、花器做成了一些娃娃，非常的可愛，今年又增設了一個盪鞦韆的娃娃，又拿了廢棄的枕木做了盪鞦韆的等候區，上頭放了很多娃娃，有全家大小一起坐著在等著盪鞦韆，這也是里內的環境創意巧思。

崇德里義工說，把本來要丟掉的盆子留下來，還有跟里長去賣花的地方撿，從2020年就開始用花盆做娃娃，今年有新的創意，因為一直都很想做盪鞦韆，之前有一些南方松砍掉後留下了一些木板，覺得丟掉很可惜，就想說裁一裁做成盪鞦韆廢物利用，每一年都做了不少娃娃，希望能夠做點改變，就讓娃娃可以坐盪鞦韆，包括上面的繩子都是家裡不要拿來的，本來想說很容易，板子用繩子吊起來就好，但為了上下左右平衡做了好久，現在成品出爐很開心。

崇德里長蘇宏杰提到，還有要特別介紹另一款，利用花架，也就是婚喪的喜慶高腳花籃所留下來的花架，搭配花盆做成了男生女生的造型，男生小小兵可以收納不要的花器可以再多加利用，至於女款新娘則是用大花盆做成裙襬的設計，用小花盆做為長髮，也很可愛。還有一款則是將撿到類似灰黑色的花器做成了巧克力人，上頭擺放了解說牌QRCODE，在活動中心頂樓空中花園，都有附上植物解說牌的解說。