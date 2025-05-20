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等了10年 新北汐止湖興市民活動中心熱鬧啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖興市民活動中心終於啟用，將可提供里民優良的活動空間。 圖／觀天下有線電視提供
湖興市民活動中心終於啟用，將可提供里民優良的活動空間。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區湖興市民活動中心，今(20)日舉行落成啟用典禮，新北市副市長劉和然與地方民意代表、里長都出席揭牌儀式，從民國105年就開始爭取，歷經將近10年，座落在千坪公園裡的活動中心熱鬧開幕，里民都好期待。

新北市副市長劉和然表示，湖興市民活動中心座落在汐止第二大公園裡，整座活動中心就宛如藏身在樹林裡，環境相當優美，該活動中心的啟用是地方期盼已久的大事，亦是議員、公所、里長和里民透過參與式討論精心規劃的成果，感謝議員、公所及里長的用心，活動中心的落成提供了市民優良的活動空間，並滿足各年齡層的使用需求。

新北市議員白珮茹提到，湖興市民活動中心從民國105年開始爭取，當時補助建議款辦理水保鑽探作業，並且在109年、110年爭取到經費，之後公所開始進行了發包及水保申請，中間又拖了好幾年排除萬難，在前年11月正式開工，終於在今天開幕，歷經了這麼多年，在大家一起努力下，讓湖興市民活動中心圓滿落成啟用，這是社區重要的教育休閒聚點，也是各項公共事務討論的地方，還可以進行里民的各項互動教學，希望透過活動中心的成立，讓伯爵地區的生活品質更好。

新北市議員周雅玲說，里民期待很久的湖興市民活動中心終於落成啟用，伯爵社區算是集合式的住宅社區，全里人口快要7千人，有這麼一座空間廣闊的活動中心，未來除了可以辦很多課程之外，跟大公雞公園做結合，也是民眾走出家門休閒的地方。

湖興里長郭書成指出，非常開心，湖興市民活動中心終於落成，從小等到大，終於可以來使用，接下來除了會安排長輩的肌耐力課程以外，也會多辦一些親子的活動，讓這個空間是共融的，各個年齡層都可以享受到這個空間。

議員 汐止

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