新北雙溪三港里銀髮共餐 環境清潔日打造潔淨家園
為關懷在地長者，營造友善樂齡社區，新北市雙溪區三港里於今（20）日舉辦銀髮共餐活動，邀請社區長者齊聚一堂共享午餐，並結合志工一起參與「環境清潔日」活動，打造整潔舒適的社區環境。雙溪區長劉盈良也親自到場，與長者親切話家常，場面溫馨感人。
這次的銀髮共餐吸引了里內多位長輩參與，不僅提供營養均衡的餐點，也讓長者們彼此之間有機會互相交流、也能舒緩孤獨感。共餐活動現場笑聲不斷，充滿濃厚的人情味。
雙溪區長劉盈良表示，共餐不只是一起用餐，更是社區凝聚力的展現，感謝志工與里辦公處的努力，讓長者能在地安老、生活有尊嚴。
當天，三港里也發起「環境清潔日」活動，志工們熱心投入清掃社區街道、公園與公共設施，展現守護家園的熱忱。區公所也提供資源協助，期望透過每月定期清潔，讓居民有更好的生活環境。
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