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為骨質疏鬆把關！基市府攜手三總 闔家歡健檢導入AI科技

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府和三軍總醫院合作，今年「闔家歡健康篩檢」將透過胸部X光影像，分析骨質密度判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額，跨部門為基隆市民打造預防醫學的新里程碑。記者邱瑞杰／攝影
基市府和三軍總醫院合作，今年「闔家歡健康篩檢」將透過胸部X光影像，分析骨質密度判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額，跨部門為基隆市民打造預防醫學的新里程碑。記者邱瑞杰／攝影

基隆市衛生局長張賢政今天表示，今年「闔家歡健康篩檢」導入三軍總醫院AI人工智慧技術，透過胸部X光影像即時分析骨質密度，可預測未來發生骨折風險，經判定高風險者，三總再提供600個免費骨質密度檢查名額，跨部門為基隆市民打造預防醫學的新里程碑。

基隆市副市長邱佩琳和三軍總醫院基隆分院院長李明勇，今在市府2樓貴賓室宣布闔家歡合作方案，健檢項目新增骨質密度檢測，由三總提供技術與資源，支持基隆市民能更早獲得骨鬆診斷與治療的機會。

邱佩琳說，骨質疏鬆是常見卻不易察覺的疾病，往往要等到骨折後才被發現，到已嚴重影響生活品質。拜科技發展之賜，運用AI科技已能更早辨識出骨折高風險族群，落實早期發現、早期治療的健康政策。三總提供600個免費雙能量X光吸光式測定儀（DXA）骨質密度檢查名額，更能減輕評估骨鬆高風險民眾經濟負擔。

李明勇表示，老年人口骨質疏鬆盛行率很高，萬一跌倒骨折，可能變成失能，對社會跟家庭都是負擔。民眾對X光的順從度很高，用大數據可以精準找到高危險群與需要治療的民眾，並對骨質比較稀疏的狀況進行衛教，讓民眾可以維持更好體態跟生活。

衛生局指出，調查顯示國內50歲以上民眾骨質疏鬆盛行率達8.1%，女性風險更高，今年度在闔家歡健康篩檢導入AI技術，讓胸部X光不再僅限於肺部疾病檢查，更延伸應用至骨質密度風險檢測。

三總國際醫療中心主任方文輝說，三總開發的AI軟體是透過胸部X光預測骨質密度，如果是負2.5以下，再透過DXA檢測，進行後續治療或應對。三總臨床試驗數據，有75%的陽性預測值可以找出骨質疏鬆高風險者。

張賢政表示，與三總合作是基隆健康篩檢重要創新突破，從第一線篩檢串接到診斷與治療，落實「資料驅動健康照護」理念，讓民眾能更早獲得診斷與治療的機會。民眾平時應注意攝取足夠的鈣質與維生素D、保持規律運動、避免菸酒等不良習慣，並定期接受骨質密度檢測，把骨骼健康視為長期保健的目標。

基隆市今年首場社區到點闔家歡健康篩檢，24日在中正區巴賽隆納社區中庭舉辦，25日在中山區大慶大城活動中心舉辦，民眾也可上衛生局網站（https://is.gd/XIELZa），查詢5、6月闔家歡社區到點及到院檢查資訊。

基市府和三軍總醫院在「闔家歡健康篩檢」合作，副市長邱佩琳（左）代表致贈感謝狀給三總基隆分院院長李明勇（右）。記者邱瑞杰／攝影
基市府和三軍總醫院在「闔家歡健康篩檢」合作，副市長邱佩琳（左）代表致贈感謝狀給三總基隆分院院長李明勇（右）。記者邱瑞杰／攝影

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