新北青年局領先全台 免費NVIDIA認證課程5/28開跑

為協助青年接軌AI浪潮，新北市政府青年局大力協助19日於淡江大學舉辦的COMPUTEX Taipei 黃仁勳 Keynote Watch Party，更正式推出 NVIDIA 官方認證 AI 課程。不但免費報名，且只要完成課程的學員皆可取得 NVIDIA 官方 Deep Learning Institute（DLI）原廠電子證書。系列課程內容從初階的「理解AI模型訓練」和「影像辨識」，到進階適合 AI 相關從業人員的「AI 語言模型應用」與「RAG 智能代理實作」，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。首波課程「使用提示工程技術打造 LLM 應用」將於5月28、29連續兩日於新北市青職基地開展，系列課程完全免費，只需繳納保證金。

青年局表示，本次開設的首場課程「使用提示工程技術打造 LLM 應用」（Building LLM Applications with Prompt Engineering），是全國首次開設的嶄新課程，特邀 NVIDIA 白金級 AI 大使——曾吉弘博士親自授課，涵蓋 LangChain 應用架構建置、提示工程技巧以及生成式 AI 應用開發實戰。完成課程後，參與者將獲得 NVIDIA 原廠電子證書。本課程市價高達新臺幣 16,250 元，青年僅需於課前繳納保證金，即可免費參與國際級專業訓練。

曾吉弘博士表示，人工智慧早已不再是遙不可及的高端技術，而是每個人都能實際應用與掌握的關鍵能力。透過本系列課程，學員可藉由豐富且系統性的實作案例，全面理解 AI 應用開發的各個環節與核心觀念。我們期盼每位學員都能在課程中紮實掌握關鍵的 AI 模型建構技術，並透過取得國際認證，為未來的職涯發展開拓更寬廣的可能性。

曾吉弘博士進一步說明，本系列課程依程度分為多個獨立課程，學員可依自身背景與學習目標自由選擇參加。除了入門課程外，還包括深度學習理論與實作、生成式AI提示工程應用開發、RAG智能代理技術等進階主題，對應不同階段的技術能力需求。他強調，對AI技術真的有興趣的青年，這是一個絕對不能錯過的機會，從入門到進階，全都有系統、有認證，而且是親手實作。

新北市青年局長邱兆梅表示，新北市青年局此次導入NVIDIA原廠認證課程，就是希望提供一條友善入門、實作導向、且具備國際認證的學習路徑，協助民眾提早建立職場所需的最新數位能力。從模型訓練、影像辨識，到大型語言模型與智能代理應用，每門課都對應到現在產業正在用的技術，讓青年能學得有方向、學完有成果，並以原廠證照為自己的履歷加分。

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