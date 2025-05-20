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童騎YouBike慘摔傷牙斷 議員轟微笑單車甩鍋還要維修費

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前台北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次，還沒寫入合約，定期檢修方式及頻次也都沒規範。本報資料照片
前台北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次，還沒寫入合約，定期檢修方式及頻次也都沒規範。本報資料照片

北市有孩童日前騎YouBike因車輛損壞導致受傷，家長索賠，遭業者以有定期維修為由拒賠。議員指出，去年2月蔣萬安宣布前30分鐘免費，每車使用次數爆增，卻僅維持每月維修一次，相當不合理，且近年上千理賠申請賠償率不到2成，交通局允檢討。

台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆，顏面神經還可能有狀況，但家長向微笑單車公司索賠，卻稱這輛車已檢修過，非車輛導致受傷，不僅不賠，還反要求維修費。

議員許淑華接獲家長陳情，調閱數據後發現，目前台北市有2萬1265輛YouBike，每月使用高達600萬次，等同平均每車每月使用超過300次，但目前卻僅一個月檢修一次，還沒寫入合約，定期檢修方式及頻次也都沒規範。

許質疑，台北市的YouBike，在去年市長蔣萬安宣布前30分鐘免費後，使用頻次暴增，市府還因此加車，預算增加5億元，但YouBike的使用次數爆增，微笑單車公司的檢修頻率卻沒增加。甚至更讓家長不滿的是，因孩童沒住院，YouBike的傷害險也一毛不賠。

許淑華說，台北市從112年至114年3月事故數有1154件，平均每天發生1-2件，不過理賠件數卻僅193件，理賠率僅16.7％。根據微笑單車的投保內容是要死亡、失能及住院才能理賠，議員轟「這樣的保險有保障嗎？發生問題都怪別人？還跟民眾要維修費用？這樣的案例合理嗎？」

交通局長謝銘鴻坦言，微笑單車公司的回應態度不好，微笑單車公司有義務要保持車輛的完好。

北市消保官表示，業者如果主張提供的商品服務符合安全性，如果發生使用損壞，業者必須要舉證證明，YouBike的檢修頻率，應該要看使用情形日漸提升，應該可以檢視這樣的頻率是否有符合消保法，至於保險範圍也還有空間可以研議精進。

許淑華認為，YouBike投保金額高達900多萬，傷害險理賠成數卻這麼低，要求一個月內在合約訂清楚檢修頻率、還有公共自行車保險範圍應研議增列非住院受傷理賠態樣。對於保險內容，謝銘鴻說，這是商業機制，會再與產險公會討論，如何保險範圍放寬。

台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆。圖／議員提供
台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆。圖／議員提供
台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆。圖／議員提供
台北市一名孩童今年4月4日騎乘YouBike，因車輛鏈蓋損壞導致鞋帶被捲入，導致車騎到一半人飛出去，不僅滿臉血受傷、牙齒還斷了好幾顆。圖／議員提供

單車 北市 YouBike

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