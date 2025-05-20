低耗能民宿與集合住宅補助 台東祭125萬元補助
台東縣政府鼓勵低耗能民宿及集合式住宅節能改善，將視個案給予補助金，總經費新台幣125萬元，申請時間即日起至6月16日。
台東縣政府財政及經濟發展處今天在縣政府5期大樓舉辦說明會，邀請台東縣內民宿業者及集合式住宅代表參與，介紹照明設備改善、隔熱紙等補助項目，詳述申請條件與流程，協助與會者深入了解補助的執行方式與規範內容，進一步提升提案撰寫能力並強化參與意願。
財經處長章正文表示，配合經濟部能源署節能政策，自110年起推動縣內民宿建築節能改善，建置綠建築、節能管理房控系統，協助減少用電量與降低碳排放，同時於113年起擴大辦理，追加集合式住宅建築節能改善補助，藉由補助與輔導雙軌並行，將節能減碳觀念落實於日常生活中，打造台東兼具效率與永續居住環境。
他說，台東縣政府今年度積極向中央爭取經費，不僅延續民宿節能補助政策，再次擴大至集合式住宅，總補助經費達新台幣125萬元，期盼藉此帶動更多單位投入節能行動，共同營造臺東低碳節電的永續生活氛圍。
「低耗能民宿暨集合住宅節能改善補助」申請自即日起至6月16日止收件，台東縣政府歡迎有興趣的民宿業者及集合式住宅單位踴躍報名申請。
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