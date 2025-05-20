快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽高齡駕駛肇事釀死 北市議員籲：加強長者回訓

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員簡舒培（右）指出，數據顯示台北市65歲以上汽車駕駛，近三年的A3事故數，2022年有6300多件、2024、2024年都有7000多件。圖／擷取自網路
北市議員簡舒培（右）指出，數據顯示台北市65歲以上汽車駕駛，近三年的A3事故數，2022年有6300多件、2024、2024年都有7000多件。圖／擷取自網路

新北市三峽昨下午發生3死12傷的重大交通事故，肇事駕駛為78歲余姓老翁，高齡駕駛議題再度受重視。北市議員簡舒培今在議會質詢，北市高齡駕駛肇事率高，但是高齡駕駛回訓人數低，應加強計畫。北市交通局回應，會在一個月內提出精進計畫，加強宣導。

簡舒培表示，北市60歲以上民眾領有汽車駕駛執照的有51萬人、機車執照的有33萬人，數據顯示台北市65歲以上汽車駕駛，近三年的A3事故數，2022年有6300多件、2024、2024年都有7000多件，今年截至四月也有2000多件。A2事故數維持1300多件，肇事比例非常高。

簡舒培說，台北市針對高齡駕駛回訓班的討論很久，但是2024年6月數據，高齡班只有84人報名完成訓練，2025年只有21人報名、19人完成訓練，數據與領有駕駛執照的民眾相去甚遠。

她說，北市的人口密集度高且長者人數也高，雖然大眾運輸完善，但仍會有長輩騎機車或汽車狀況，中央在規畫75歲以上要3年換照，也僅需筆試，沒有道路方面測驗，北市能做的應該是提升再訓練，也得思考如何增加回訓比例。

交通局長謝銘鴻表示，確實回訓練人數不如預期，除了繼續宣傳外，也會精進檢討開設班級的駕訓班地點、高齡駕駛的需求性。雖然他認為有必要如同道路駕駛訓練一樣採強制性，現階段只是鼓勵回訓。

謝銘鴻說，針對換照的議題也會向中央提議，同時高齡駕駛回訓部分，會再深入社區宣導，保護自己也是保護用路人，一個月內提出下半年精進計畫。

除此之外，簡舒培也說，三峽案件是學生們在行經全時相路段遭撞，她認為，這也涉及到執法問題，路口上下學通學僅有導護老師，對於違規違法者沒有強制力，交通大隊也應該更積極處理，是否增派員警或義交執行。

交通大隊長陳立祺說，目前針對轄區學校，會依照派出所警力去編排維持交通勤務，已有800多位員警義交，但現階段警力數不充裕，因此仍會盤點人力，再行精進計畫檢視。

高齡駕駛 簡舒培

延伸閱讀

簡舒培稱「社會邊緣人」說法別有居心 林沛祥：又造謠

傳輝達落腳士北科 議員簡舒培批：把北市當盤子

影／「納粹說」綠能藍不能? 蔣萬安簡舒培議場互嗆

世壯運／有8個賽事是「空的」？北市長蔣萬安：資訊會全面校正

相關新聞

新北青年局領先全台 免費NVIDIA認證課程5/28開跑

為協助青年接軌AI浪潮，新北市政府青年局大力協助19日於淡江大學舉辦的COMPUTEX Taipei 黃仁勳 Keynote Watch Party，更正式推出 NVIDIA 官方認證 AI 課程。不

童騎YouBike慘摔傷牙斷 議員轟微笑單車甩鍋還要維修費

北市有孩童日前騎YouBike因車輛損壞導致受傷，家長索賠，遭業者以有定期維修為由拒賠。議員指出，去年2月蔣萬安宣布前3...

三峽高齡駕駛肇事釀死 北市議員籲：加強長者回訓

新北市三峽昨下午發生3死12傷的重大交通事故，肇事駕駛為78歲余姓老翁，高齡駕駛議題再度受重視。北市議員簡舒培今在議會質...

限制高齡駕駛一體兩面 基隆市長謝國樑：贊成一定年齡驗證能力

新北市三峽區昨天發生高齡駕駛人驚悚肇事，死傷慘重車禍，基隆去年也曾發生八旬長者肇事造成騎士死亡事件。基隆市長謝國樑今天說...

汐止湖興市民活動中心啟用 座落伯爵山莊公園

新北市汐止區伯爵山莊一帶社區民眾，催生多年的湖興市民活動中心終於落成。副市長劉和然等人今天一起為中心揭幕，讓當地民眾多一...

輝達進駐北市科恐淪內科塞車惡夢？交通局要出招了

輝達海外總部選定在北士科，但地方憂心將會更塞車，恐惡化成內科2.0。台北市交通局長謝銘鴻今表示，交通局因應士北地區交通現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。