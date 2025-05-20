三峽高齡駕駛肇事釀死 北市議員籲：加強長者回訓

新北市三峽昨下午發生3死12傷的重大交通事故，肇事駕駛為78歲余姓老翁，高齡駕駛議題再度受重視。北市議員簡舒培今在議會質詢，北市高齡駕駛肇事率高，但是高齡駕駛回訓人數低，應加強計畫。北市交通局回應，會在一個月內提出精進計畫，加強宣導。

簡舒培表示，北市60歲以上民眾領有汽車駕駛執照的有51萬人、機車執照的有33萬人，數據顯示台北市65歲以上汽車駕駛，近三年的A3事故數，2022年有6300多件、2024、2024年都有7000多件，今年截至四月也有2000多件。A2事故數維持1300多件，肇事比例非常高。

簡舒培說，台北市針對高齡駕駛回訓班的討論很久，但是2024年6月數據，高齡班只有84人報名完成訓練，2025年只有21人報名、19人完成訓練，數據與領有駕駛執照的民眾相去甚遠。

她說，北市的人口密集度高且長者人數也高，雖然大眾運輸完善，但仍會有長輩騎機車或汽車狀況，中央在規畫75歲以上要3年換照，也僅需筆試，沒有道路方面測驗，北市能做的應該是提升再訓練，也得思考如何增加回訓比例。

交通局長謝銘鴻表示，確實回訓練人數不如預期，除了繼續宣傳外，也會精進檢討開設班級的駕訓班地點、高齡駕駛的需求性。雖然他認為有必要如同道路駕駛訓練一樣採強制性，現階段只是鼓勵回訓。

謝銘鴻說，針對換照的議題也會向中央提議，同時高齡駕駛回訓部分，會再深入社區宣導，保護自己也是保護用路人，一個月內提出下半年精進計畫。

除此之外，簡舒培也說，三峽案件是學生們在行經全時相路段遭撞，她認為，這也涉及到執法問題，路口上下學通學僅有導護老師，對於違規違法者沒有強制力，交通大隊也應該更積極處理，是否增派員警或義交執行。

交通大隊長陳立祺說，目前針對轄區學校，會依照派出所警力去編排維持交通勤務，已有800多位員警義交，但現階段警力數不充裕，因此仍會盤點人力，再行精進計畫檢視。