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限制高齡駕駛一體兩面 基隆市長謝國樑：贊成一定年齡驗證能力
新北市三峽區昨天發生高齡駕駛人驚悚肇事，死傷慘重車禍，基隆去年也曾發生八旬長者肇事造成騎士死亡事件。基隆市長謝國樑今天說，高齡駕駛條件是否從嚴限制是「一體兩面」的事，他個人贊成在一定年齡後，駕駛能力應再驗證。
78歲余姓老翁昨天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路、國光街口時，高速衝撞前方停等紅燈的機車，再闖紅燈撞擊綠燈過馬路的學生和民眾，造成3人死亡，10多人受傷，高齡駕駛議題又受重視。
謝國樑今天受訪時說，去年基隆中山區也曾經發生80多歲長者開車，該停下來沒有停下來，繼續往前開，造成機車騎士死亡。很多國家的駕駛制度，規定在過了一定年紀，每年需要去做駕駛能力認證。既然這種情持續發生，他會請交通、警察單位研究一下，是否考慮在基隆或台灣、中華民國推動。
謝國樑也不諱言，這樣的規定也會影響到用路人權利，因為有些高齡者可能覺得駕駛情況良好，為什麼要重新檢驗。這是天秤的兩端，現在他不敢講熟是熟非，哪一個政策會比較好，總之要繼續在這個領域上，做更多的公聽會跟更多的公共研究，大家才能夠把比較好的政策研究出來。
謝國樑表示，限制高齡駕駛條件真得是一體兩面，因為現在的平均壽命越來越長，大家也越來越健康，長者開車的情況也會持續，也有很多長者70幾歲，甚至80歲左右，仍然健康狀態很好。只是發生這麼嚴重的事情，讓我們必須好好省思，他個人贊成往這個方向（從嚴限制）去思考。
謝國樑舉例，基隆的鄰長也是超過80歲以後，下一屆就輔導交棒給更年輕的鄰長團隊們，也就是在一定年齡後，「進行某些工作的時候，需要做這些工作能力的驗證」。高齡駕駛限制政策應該要好好來思考，倒不是已經要推或如何推，其他國家絕對有相關政策案例，中央跟地方要通力合作好好思考。
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