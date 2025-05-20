汐止湖興市民活動中心啟用 座落伯爵山莊公園

新北市汐止區伯爵山莊一帶社區民眾，催生多年的湖興市民活動中心終於落成。副市長劉和然等人今天一起為中心揭幕，讓當地民眾多一處活動據點，未來也可開辦關懷據點等其他用途，有助促進居民互動，強化社區凝聚力。

汐止區公所表示，湖興里位在汐止西側社后地區，鄰近台北市東區，吸引大量人口遷入。目前里民人數近7000人，其中65歲以上長者近1500人。湖興里先前無活動中心，鄰近的湖光、康福市民活動中心距離超過2公里，且使用頻率也高，新建湖興市民活動中心成為在地地眾多年的盼望。

湖興市民活動中心位在伯爵山莊「自由女神像」旁的國有空地，使用分區為「山坡地保育區」，中央雖同意撥用，但因符合水土保持等法規，自2016年起經過多年努力，才完成變更編定為「特定目的事業用地」及撥用程序。

市府斥資2100多萬元，在這塊空地上興建1樓建物，樓地板面積約100坪。地方民眾今天準備餐點，舉辦熱鬧的啟用儀式，希望未來結合周邊綠化景觀及公園設施，啟用後成為地方樂齡活動新據點。

伯爵街14巷日前因地底自來水管破裂，掏空路基導致下陷。劉和然今天參加湖興市民活動中心揭幕啟用儀式前，先到現場查看復原進度，確保居民安全。

劉和然說，湖興市民活動中心環境優美，活動中心啟用是地方期盼已久的大事，也是議員、公所、里長和里民透過參與式討論，精心規畫的成果，希望未來妥善運動，滿足各年齡層的使用需求。