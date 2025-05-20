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汐止湖興市民活動中心啟用 座落伯爵山莊公園

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市副市長劉和然等人今天一起主持汐止區湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，希望活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。圖／汐止區公所提供
新北市副市長劉和然等人今天一起主持汐止區湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，希望活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區伯爵山莊一帶社區民眾，催生多年的湖興市民活動中心終於落成。副市長劉和然等人今天一起為中心揭幕，讓當地民眾多一處活動據點，未來也可開辦關懷據點等其他用途，有助促進居民互動，強化社區凝聚力。

汐止區公所表示，湖興里位在汐止西側社后地區，鄰近台北市東區，吸引大量人口遷入。目前里民人數近7000人，其中65歲以上長者近1500人。湖興里先前無活動中心，鄰近的湖光、康福市民活動中心距離超過2公里，且使用頻率也高，新建湖興市民活動中心成為在地地眾多年的盼望。

湖興市民活動中心位在伯爵山莊「自由女神像」旁的國有空地，使用分區為「山坡地保育區」，中央雖同意撥用，但因符合水土保持等法規，自2016年起經過多年努力，才完成變更編定為「特定目的事業用地」及撥用程序。

市府斥資2100多萬元，在這塊空地上興建1樓建物，樓地板面積約100坪。地方民眾今天準備餐點，舉辦熱鬧的啟用儀式，希望未來結合周邊綠化景觀及公園設施，啟用後成為地方樂齡活動新據點。

伯爵街14巷日前因地底自來水管破裂，掏空路基導致下陷。劉和然今天參加湖興市民活動中心揭幕啟用儀式前，先到現場查看復原進度，確保居民安全。

劉和然說，湖興市民活動中心環境優美，活動中心啟用是地方期盼已久的大事，也是議員、公所、里長和里民透過參與式討論，精心規畫的成果，希望未來妥善運動，滿足各年齡層的使用需求。

汐止區長林慶豐表示，湖興市民活動中心是適合舉辦室內活動的地點，未來可供里辦公處、關懷據點等活動使用，促進市民間的互動，強化社區凝聚力，打造更安居樂業的社區環境。

新北市副市長劉和然等人今天一起主持汐止區湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，希望活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。圖／汐止區公所提供
新北市副市長劉和然等人今天一起主持汐止區湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，希望活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區公所今辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區公所今辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影
新北市政府斥資2100多萬元在汐止興建的湖興市民活動中心，今天揭牌啟用，讓當地民眾多一處活動據點。圖／汐止區公所提供
新北市政府斥資2100多萬元在汐止興建的湖興市民活動中心，今天揭牌啟用，讓當地民眾多一處活動據點。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區公所今辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區公所今辦湖興市民活動中心揭牌啟用儀式，副市長劉和然等人一起祝禱，讓活動中心促進居民互動，強化社區凝聚力。記者邱瑞杰／攝影

汐止 劉和然

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