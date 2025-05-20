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輝達進駐北市科恐淪內科塞車惡夢？交通局要出招了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達海外總部選定在北士科，但地方憂心塞車將會更塞，恐惡化成內科2.0。本報資料照片
輝達海外總部選定在北士科，但地方憂心塞車將會更塞，恐惡化成內科2.0。本報資料照片

輝達海外總部選定在北士科，但地方憂心將會更塞車，恐惡化成內科2.0。台北市交通局長謝銘鴻今表示，交通局因應士北地區交通現況有4個方向，包含近期將請同仁盤整一些重大工程的時程表，檢視各別期程，看如何減輕地方的交通負荷。

謝銘鴻表示，目前北士科附近的瓶頸點，一是洲美快速道路下到延平北路這一段，交通局有1個規劃案是把洲美快速道路高架銜接到國道1號，也已經完成可行性評估，後續會進入設計、施工的階段，「比較嚴重的地方會優先解決。」 

他說，二是士林、北投的交通規畫案，主要仍以大眾運輸為主，捷運局有1個包含輕軌路線調整等軌道運輸的重新規畫案，交通局規畫案則著重在公車路線場站、自行車道如何銜接捷運站，預計年底會有初步規畫的成果。三是所有基地開發達到一定規模，都會有交通審查。

 謝銘鴻指出，第4個方向避免看單獨個案的交通狀況，交通局近期將會整理出士林、北投近期一些重大工程的時程表，例如淡北快速道路、捷運環狀線北環段、施工中的較大型個案等，檢視各別期程有無相同部分，看如何來減輕地方的交通負荷。

他補充，大業路與承德路的立體交叉工程、洲美快速道路銜接高速公路工程，目前僅是可行性評估，尚未到實質的設計、施工，因此期程還未知，北環段則可能明年施工。

捷運環狀線 北士科

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