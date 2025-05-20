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端午假期將至 新北市路邊平日收費停車格暫停收費

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
端午假期期間，新北市路邊平日收費停車格暫停收費。圖／新北市交通局提供
端午假期期間，新北市路邊平日收費停車格暫停收費。圖／新北市交通局提供

端午節連續假期下周登場，新北市交通局表示，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，另板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格維持收費，方便連假外出採買、出遊的民眾找停車位。

交通局停車營運科長許芫綺表示，今年端午連假自30日（周五）至6月1日（周日）為期3天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局表示，民眾可利用行動支付App （Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP）繳納新北市路邊停車費，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費。

鶯歌 停車格

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