比內湖塞車地獄更可怕？ 輝達落腳北士科隱憂

輝達海外總部確定座落北士科，地方固然很歡迎，可帶動在地開發，也憂主要幹道現況「沒有一條不塞」，交通塞車恐惡化成內科2.0，房價已站上單坪百萬元、甚至150萬元，未來只會更不利年輕人入手，買不起的人更買不起。

民進黨議員林延鳳說，士北進北市的主要幹道如中山北路、承德路、中正路、重慶北路，尖峰時間全都大塞車，沒有一條不塞，她直呼輝達還沒來就已經這樣，未來是不是要成為內科2.0？況且內科都是上班人潮，反觀士北有許多在地居民，交通恐是比內科更可怕的惡夢。

林延鳳說，市府要規畫好未來10年、20年的地方發展配套，不要頭痛醫頭，腳痛醫腳。士北開發量體非常驚人，包含捷運動工及T3、T4、T12、動工中建案，交通局交維計畫到底準備好了沒？最可怕的是人進來，交通成大惡夢，房價飆漲更讓原本買不起的人更買不起。

民眾黨議員黃瀞瑩也憂，福國路、承德路口現在每日上下班一定塞車，都要派義交、交通標示去引導，T16、T17、T18與周邊開發後，對交通勢必是一大考驗；不只淡北道路未來蓋好後，洲美快速道路也會是挑戰，中正路、環河等地都在蓋捷運，都是交通大考驗。現階段還有時間多做改變，盼蔣市府及早因應，提出相關配套。

黃瀞瑩提及，前市長柯文哲任內有在北士科規畫福國社宅等，但附近現況已有1坪120萬元，北士科和洲美地區周邊已經是相對較高價格，輝達進駐後，房價一定有影響，希望蔣市府可以多多提出相關住宅政策。

國民黨議員汪志冰說，內湖現況是自然形成，事後才解決交通問題，市府已預見內湖交通，規畫北士科已預作防範，納入交通、道路等規畫；另有開闢洲美橋等聯外道路，雙向8線道的寬廣馬路如文林北路、承德路，車輛多是一定，但堵塞與北士科沒很直接關係。

她認為，士北幅員廣、腹地大、馬路寬，輝達進駐北市任何一處，交通、人口、房價都會比放在士北的衝擊更大，「在士北是最好的結局，也是最好的選擇。」人就是紅利，人口進來是好事，地方就會繁榮，這是正面影響；士北房價是12行政區中偏低，老舊社區或新蓋大樓的房價這波勢必會漲但不大。

北士科在地的建民里長簡妤年指出，很多舊社區想要都更，里民目前樂觀看待房價，倒是交通部分應會比較衝擊，但因還有4、5年時間，還要看市府如何因應。整體來說，里內氣氛都滿振奮的，也推測輝達進來，輕軌興建將會加速。

洲美里長陳照梅樂見其成，她直言洲美里有一半畫入北士科範圍，洲美住宅現在房價1坪110至150萬元，輝達沒有進來，就已經是這價格，「取得土地成本高，沒賣這個價格就要虧死」，這與增值稅高有關，但沒都更的房子則賣不出高價位；房價漲不是因輝達進駐，不只北士科在漲，而是整個台灣都在漲，對年輕人打擊太大。