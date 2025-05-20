新北活動中心冷熱兩樣情 偏鄉淪蚊子館？ 民代：別以使用率論成敗

新北市1032個里、有513座市民活動中心，數量為六都之冠，仍有近半無活動中心可用，部分使用率偏低，被質疑淪為「蚊子館」，也有活動中心租借踴躍，常開課凝聚人氣，呈現兩樣情。民代說，應以多元角度檢視活動中心價值，而非以使用率高低論成敗。

副市長劉和然今出席汐止湖興市民活動中心啟用，新北市民活動中心再增加1處，將成長到514處。

民政局統計，市民活動中心使用率較高為板橋、中和、三重等區，因交通便利、人口密集，使用率長期逾9成。三芝、瑞芳及石碇等區，因地處偏遠交通不便、人口密度低等因素，影響租借意願。近6年已啟用22座新活動中心，持續改善老舊設施，改善率近9成，去年平均使用率77%，也增設保證金機制，提升使用後場地復原情況。

以新店區為例，轄內有「屈尺」與「龜山」兩座市民活動中心，鄰近烏來山區地點偏遠，民眾使用熱度明顯不如市區。實地觀察，這兩座市民活動中心昨大門關閉，周邊缺乏人氣。

住在屈尺的80歲翁姓男子說，只知道每周六有供餐活動；56歲謝姓婦女表示，會在有開課或集會時前往，「像今天有瑜伽課，明天有唱歌班，課程不是每天有」。78歲劉婦說，之前曾設置跑步機等器材，因乏人問津，設備堆在二樓有點可惜。

至於龜山活動中心，因設有圖書館與鄰近小公園，民眾反應不錯。53歲陳男說，他常到該處看書、散步，期待能開更多課程，善用空間。新店區長黃秀川表示，若有符合當地條件的使用需求，會盡力媒合、活化空間效益。

對照之下，設於板橋鬧區的埤墘第一市民活動中心，使用情況熱絡，平日下午有成群的婆媽學員在上排舞課程。59歲范姓婦人說，活動中心很舒適，還有冷氣可用。

板橋區公所說，板橋各活動中心整體使用率不錯，各活動中心都有安裝冷氣，電費以使用者付費為原則。