被稱「最難走道路」 土城中央路人行道改善完工

新北土城中央路一、二段人行道整體改善工程近期完工，市長侯友宜昨視察，他說，土城不再是邊陲地區，是交通與重劃熱區的城市中軸，人行空間就是民眾最直接的接觸面，是市政最基礎也是最困難的工作，他笑稱，在當地10條道路、5.8億元整體改善計畫完成前，「不會讓區長升官走人」。

中央路一、二段是土城東西向主幹道，過去人行道狹窄、鋪面老舊，且電箱、路燈與電桿占用通行空間，被當地居民視為「最難走的道路之一」。市府與區公所爭取中央補助，投入8200萬元經費，改善人行道總長度達2160公尺，提升通行安全與整體市容。

工務局長馮兆麟說，工程包含鋪面更新、導盲與無障礙設施，已大致完成，餘下66根電桿下地作業由台電協助。

台電表示，將積極配合全數拆除，釋放通行空間。土城區長周晉平坦言，這是他上任2年多來最常討論的工程，「曾被講成行人地獄，我在土城一天，就不會讓它再退回去。」他說，改善後的道路不僅還給行人安全空間，也釋出側邊打造停車格，獲居民好評。

養工處長鄭立輝指出，中央路一、二段人行道改善總長度達2160公尺，施工期間共遷移91株路樹及多座電信設施，台電預計明年完成66支電桿下地作業，此次工程亦預埋弱電管道，為未來線路地下化預作準備，並導入綠道收水設計，結合海綿城市理念，提升整體排水效能與環境友善度。