聽新聞
0:00 / 0:00

被稱「最難走道路」 土城中央路人行道改善完工

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市土城中央路一、二段人行道整體改善工程近期完工，總計投入8200萬元經費，改善人行道總長度達2160公尺。記者張策／攝影
新北市土城中央路一、二段人行道整體改善工程近期完工，總計投入8200萬元經費，改善人行道總長度達2160公尺。記者張策／攝影

新北土城中央路一、二段人行道整體改善工程近期完工，市長侯友宜昨視察，他說，土城不再是邊陲地區，是交通與重劃熱區的城市中軸，人行空間就是民眾最直接的接觸面，是市政最基礎也是最困難的工作，他笑稱，在當地10條道路、5.8億元整體改善計畫完成前，「不會讓區長升官走人」。

中央路一、二段是土城東西向主幹道，過去人行道狹窄、鋪面老舊，且電箱、路燈與電桿占用通行空間，被當地居民視為「最難走的道路之一」。市府與區公所爭取中央補助，投入8200萬元經費，改善人行道總長度達2160公尺，提升通行安全與整體市容。

工務局長馮兆麟說，工程包含鋪面更新、導盲與無障礙設施，已大致完成，餘下66根電桿下地作業由台電協助。

台電表示，將積極配合全數拆除，釋放通行空間。土城區長周晉平坦言，這是他上任2年多來最常討論的工程，「曾被講成行人地獄，我在土城一天，就不會讓它再退回去。」他說，改善後的道路不僅還給行人安全空間，也釋出側邊打造停車格，獲居民好評。

養工處長鄭立輝指出，中央路一、二段人行道改善總長度達2160公尺，施工期間共遷移91株路樹及多座電信設施，台電預計明年完成66支電桿下地作業，此次工程亦預埋弱電管道，為未來線路地下化預作準備，並導入綠道收水設計，結合海綿城市理念，提升整體排水效能與環境友善度。

行人地獄 新北 土城 人行道

延伸閱讀

影／78歲老翁疑駕車暴衝害16人傷4人命危 最新受傷名單曝光

土城中央路行人空間升級 侯友宜：基礎建設是重中之重

人行道比車道寬！高雄三民區劃設「保護型標線人行道」引熱議

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

相關新聞

北市夜市食材登錄 議員批錯誤百出

台北市小吃與夜市美食遠近馳名，更是國際觀光亮點，市府的食材登錄制度卻屢屢失守。議員昨質詢指，登錄錯誤百出卻無罰無查，新整...

被稱「最難走道路」 土城中央路人行道改善完工

新北土城中央路一、二段人行道整體改善工程近期完工，市長侯友宜昨視察，他說，土城不再是邊陲地區，是交通與重劃熱區的城市中軸...

新北都更中繼宅 民團建議包租代管更彈性

新北市正試辦都更中繼宅，第一波釋出86戶、預計2027年前擴增至400戶，供弱勢住戶短期居住。民間團體與議員提醒，市府規...

台鐵空地做迴轉道 新北汐止保長路公車復駛停靠便民

汐止區保長里公車很少，只有一班586路線，之前因為在終點站靠近福正宮一帶沒空間迴轉，造成586公車有好長一段時間沒有停靠，所以附近社區居民搭車很不方便，而在經過協調後，目前利用一旁的台鐵空地做為迴轉道，公車可以迴轉停靠，更便民。

企業捐贈警M-police配件 新北淡水警執勤升級

為了提升警方執勤裝備的效能，確保警察在各項勤務中的安全與效率，今(19)日上午，在地深耕的企業紅樹林有線電視公司，捐贈150組高規格警用裝備M-police防水套，此舉不僅展現對警察辛勞的關懷，也進一步加強了警民合作，提升了員警的執勤效率。

北市聯醫預立醫療決定書逐年增 議員籲補助擴大一般民眾

預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。