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北市夜市食材登錄 議員批錯誤百出

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市議員王欣儀指出，市府推動夜市與市場導入食材登錄平台，卻未見成效。圖／王欣儀辦公室提供
台北市議員王欣儀指出，市府推動夜市與市場導入食材登錄平台，卻未見成效。圖／王欣儀辦公室提供

北市小吃夜市美食遠近馳名，更是國際觀光亮點，市府的食材登錄制度卻屢屢失守。議員昨質詢指，登錄錯誤百出卻無罰無查，新整修開幕的士林市場美食街至今尚未登錄，應立即檢討強化。市場處表示，近日會完成士林市場登錄。

市議員王欣儀指出，市府從2018年推動夜市與市場導入食材登錄平台，近3年就編列445萬預算，卻未見成效。調閱資料發現，光是過去1年，衛生局就查出逾百件登錄錯誤，包括漏登、與實際不符等問題，市場處仍照樣驗收、照樣付款。

王欣儀舉例，至今仍未補正的案例，包括去年5月查出士林夜市某涼麵店的炸物未登錄油炸用油、6月查出大龍市場某早餐店多項蔬菜與食材漏登、9月查出南機場夜市丼飯攤豬排飯缺少海苔資訊，及今年2月查出的中崙市場壽司攤三道主食配料與內餡資訊等皆未補正登錄。

王還說，市場處轄管的缺失案都沒有罰單，主因竟是市場處從未主動通報衛生局啟動裁罰流程，明顯連基本通報都沒有，反觀非市場處管轄的場域就有5件裁罰紀錄。花費億元整修的士林市場B1美食街，35攤都還沒有食材登錄。

她要求，市府立即檢討強化執行，包括全面重整驗收流程、針對錯誤率高的廠商依契約究責，在1個月內提出包含驗收標準、複查機制、裁罰依據與執行時程具體改進方案。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，相關缺失有提供給市場處，會依照權責去輔導，限期改善期間再去複查後皆符合規定。市場處長黃宏光說，士林市場4月25日重新開幕，會輔導做資料登錄改善，預計這周完成。

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