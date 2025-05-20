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新北都更中繼宅 民團建議包租代管更彈性

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影

新北市正試辦都更中繼宅，第一波釋出86戶、預計2027年前擴增至400戶，供弱勢住戶短期居住。民間團體與議員提醒，市府規畫的中繼宅多在特定地點，未必符合住戶原生活圈需求，建議應結合包租代管機制，增加中繼宅彈性與可近性。都更處說，將視執行情形滾動檢討。

NGO團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，許多高齡或身障住戶對原居生活圈有高度依賴，若中繼宅地點與原址落差過大，不但會讓住戶搬遷意願低，更可能失去中繼宅設置意義。他舉例，有些案子中繼宅設在三重，但住戶原本住中和或板橋，要搬過去生活難適應，甚至不願意申請。

彭揚凱表示，政府無法在每個地區都新建中繼宅，考慮借鏡社會住宅經驗，以包租代管機制操作，在住戶原生活圈媒合鄰近空屋或釋出物件，公部門協助管理並提供優惠租金，彈性更大，也能減少抗拒感。

市議員黃心華也指出，都更案全程平均需時5至10年，包含3至4年重建期，住戶必須搬離原址，不少高齡住戶因此裹足不前。他認為，中繼宅是都更推動過程中的關鍵機制，應提供更多元選項，「不只蓋宅，更要讓住戶住得下去。」

黃心華建議，可將部分社宅或捷運聯開案空間納為中繼宅使用，參照包租代管機制，由政府與房東媒合釋出物件，提供原地區的安置選擇。

對此，新北市都更處回應，中繼宅制度目前仍在逐步試辦階段，執行細節尚在規畫。取得方式將以公有地參與都更分回單元住宅或公益設施受贈為主，會優先考量都更案密集區需求，若量能不足，也會結合租賃公協會等民間力量，協助媒合租屋處所。

都更 社宅 新北

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