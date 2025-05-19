445萬食材登錄沒落實？北市議員批錯誤百出卻無罰無查

台北市小吃與夜市美食是市民日常，更是國際觀光亮點，但市府的食材登錄制度卻屢屢失守。台北市議員王欣儀今質詢指出，登錄錯誤百出卻無罰無查，甚至新整修開幕的士林市場美食街至今尚未登錄，應立即檢討強化。市場處表示，這禮拜會完成士林市場登錄。

王欣儀指出，市府從民國107年推動夜市與市場導入食材登錄平台，近三年就編列445萬2千元預算，卻未見成效。調閱資料發現，光是過去一年，衛生局就查出逾百件登錄錯誤，包括漏登、與實際不符等問題，市場處卻仍照樣驗收、照樣付款。

王欣儀舉例，至今仍未補正的案例，包括去年5月查出士林夜市某涼麵店炸物未登錄油炸用油、6月查出大龍市場某早餐店多項蔬菜與食材漏登、9月查出南機場夜市丼飯攤豬排飯缺少海苔資訊，以及今年2月查出的中崙市場壽司攤三道主食配料與內餡資訊等皆未補正登錄。

王欣儀說，而市場處轄管的缺失案件都沒有罰單，主要原因竟是市場處從未主動通報衛生局啟動裁罰流程，市場處明顯連基本通報都沒有，反觀非市場處管轄的場域就有5件裁罰紀錄。就連花費億元整修的士林市場B1美食街，35攤都還沒有食材登錄。

她要求，市府立即檢討強化執行，包括全面重整驗收流程、針對錯誤率高的廠商依契約究責；並在一個月內提出包含驗收標準、複查機制、裁罰依據與執行時程的具體改進方案。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，相關缺失都有提供市場處，會依照權責去輔導，限期改善期間再去複查後，皆是符合規定。

市場處長黃宏光說，士林市場在4月25日重新開幕，會輔導團隊進駐並做資料登錄改善，預計這禮拜會完成。