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台鐵空地做迴轉道 新北汐止保長路公車復駛停靠便民

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
台鐵空地釋出讓公車有迴轉空間，保障鄰近社區民眾使用大眾運輸工具的權益。 圖／觀天下有線電視提供
台鐵空地釋出讓公車有迴轉空間，保障鄰近社區民眾使用大眾運輸工具的權益。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里公車很少，只有一班586路線，之前因為在終點站靠近福正宮一帶沒空間迴轉，造成586公車有好長一段時間沒有停靠，所以附近社區居民搭車很不方便，而在經過協調後，目前利用一旁的台鐵空地做為迴轉道，公車可以迴轉停靠，更便民。

保長里長賴宗福說，保長路51巷口公車站，因為鄰近3棟社區，其中森泉灣就將近400戶，另外還有兩個新社區，居住人口相對比較年輕，有小朋友上學及上班族通勤需求，之前因為沒有辦法爭取到迴轉道，公車進不來，提前轉保一街進去，巷弄狹窄，其實交通安全堪慮，之前台鐵有一塊用地，長期都用鐵圍籬圍起來，很感謝立委廖先翔協助爭取到了公車迴轉道，也恢復了保長路51巷公車站，讓小朋友跟通勤族能夠就近搭公車。

立法委員廖先翔提到，保長路是無尾巷，直接就通到中國貨櫃，既有的道路寬度無法讓公車586迴轉，所以之前公車路線有做調整，但是因為一旁有三個社區，居住人口多，影響到大家使用大眾運輸工具的權益，所以里長就建議旁邊有台鐵閒置用地，希望能夠釋出來讓公車能夠迴轉。

廖先翔表示，因為台鐵已經民營化，在法令上有要求的部分，後來市府養工處跟台鐵打契約，承租這塊土地，並且由市府養工處規劃相關的工程施作，在巷底闢建迴轉道，除了公車可以使用之外，民眾如果要迴轉也不用進到中國貨櫃，大家都可以使用迴轉道。

汐止 廖先翔 大眾運輸 台鐵 公車

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