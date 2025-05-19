企業捐贈警M-police配件 新北淡水警執勤升級

為了提升警方執勤裝備的效能，確保警察在各項勤務中的安全與效率，今(19)日上午，在地深耕的企業紅樹林有線電視公司，捐贈150組高規格警用裝備M-police防水套，此舉不僅展現對警察辛勞的關懷，也進一步加強了警民合作，提升了員警的執勤效率。

紅樹林有線電視總經理楊明杰表示，感謝淡水警分局平時執勤相當辛苦，無論是淡水最重要的交通、治安以及為民服務都在外日曬雨淋，因此對於行動警察系統M-police的使用，也是必需做到最方便的收納，因此這次捐贈150組專為M-police所設計的防水套，讓員警不怕風吹雨淋，直接掛置在肩上或腰帶，使用非常方便。

淡水警分局長彭正中表示，隨著進入夏天季節，常常突然發生雷陣雨天氣，可以讓員警使用這組防水套在外執勤，能夠增加便利性，透過紅樹林有線電視的捐贈裝備，將大大提升員警執勤的安全性與工作效率。淡水警分局表達誠摯謝意，進一步提供淡水區及三芝區民眾更安心、更優質的警政服務。