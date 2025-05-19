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北市聯醫預立醫療決定書逐年增 議員籲補助擴大一般民眾

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人簽署，但比照死亡率及高齡人口數比率極低，議員也點出，現行補助對象都未實際接觸到有需求民眾，呼籲可以適量補助一般民眾。記者洪子凱／攝影
預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人簽署，但比照死亡率及高齡人口數比率極低，議員也點出，現行補助對象都未實際接觸到有需求民眾，呼籲可以適量補助一般民眾。記者洪子凱／攝影

預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人簽署，但比照死亡率及高齡人口數比率極低，議員也點出，現行補助對象都未實際接觸到有需求民眾，呼籲可以適量補助一般民眾。

聯醫也表示，目前健保署已有針對部份住院病人進行諮商費用補助，今年5月開始也擴大到部份門診病人，運用社會服務暨醫療救助金協助病人，但因使用對象需符合使用要點，補助暫無法擴大到每一位民眾，但會持續精進相關計畫。

根據統計，從推動團體預立醫療照護諮商起，北市聯醫每年均有穩定簽署量，從2019年2251份、2020年1644份、2021年2434份、2022年2410份、2023年3571份、2024年4044份，不過議員鍾沛君先前指出，即便聯醫簽署量已達相當成果，但相較於北市每年死亡人數以及新增高齡人口數，仍是九牛一毛。

議會今天赴莒光社宅考察團體預立醫療照護諮商執行狀況，鍾沛君說，雖然目前聯醫針對身障、重大疾病、中低收入戶、列冊長者等給予全額補助，但事實上多數台灣人還是會很忌諱面對死亡議題，且這些補助的對象本身生活狀況可能無法考慮到該議題，觀察下來大多是中產階級民眾會比較有餘裕思考相關議題。

鍾沛君表示，一般人在北市簽署該預立醫療項目為2250元，第二人起為800元，但各縣市標準不同，外縣市簽署恐超過3000元，對任何人來說都是不小負擔，在加上本身的擔憂，確實會成為數量提升不小挑戰，她建議若政府有心想推，因適度的補助一般民眾並非盲目給予，提出對國家財政和醫療資源有實質幫助的政策。

預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人簽署，但比照死亡率及高齡人口數比率極低，議員也點出，現行補助對象都未實際接觸到有需求民眾，呼籲可以適量補助一般民眾。記者洪子凱／攝影
預立醫療決定書是近年趨勢，讓民眾有意識、生活一切正常時，簽署醫療意願文件和規畫書，北市聯醫近年來舉辦團體諮商有越來越多人簽署，但比照死亡率及高齡人口數比率極低，議員也點出，現行補助對象都未實際接觸到有需求民眾，呼籲可以適量補助一般民眾。記者洪子凱／攝影

鍾沛君 議員 死亡率

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