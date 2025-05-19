夜間文化盛宴 「臺北夜博週」熱烈展開

照片取自臺北市政府

2025年「臺北518國際博物館日」系列活動於5月17日正式啟動！臺北市政府文化局以「臺北夜博週」為主軸，攜手33家博物館與文化場館，推出為期16天的夜間文化盛宴。透過七大主題日及十餘場創意活動，打破時間與空間的既定框架，為市民帶來耳目一新的博物館體驗。

文化局表示，518國際博物館日「臺北夜博週」突破傳統首度推出夜間博物館體驗，希望透過夜間開館、主題活動與數位互動，讓市民以全新角度感受臺北的文化底蘊。以「一天，穿越百年；一週，探索臺北」為主軸，規劃七大夜間主題日，串聯士林的史前文化、萬華的靈性信仰、大同的茶葉歷史、中正的城市現代化，以及信義與松山的創意未來，勾勒出臺北從史前至今的文化肌理與創新脈動。

文化局指出，配合2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」（The Future of Museums in Rapidly Changing Communities），「臺北夜博週」打破時空限制，延長館所開館時間，結合夜光偶戲、浴衣體驗、劇場實境導聆、親子生態夜遊、活字印工手作等多元活動，打造全年齡皆宜的文化夜行路線，將博物館真正帶入夜生活日常。活動一上線即秒殺，反映市民對夜間文化體驗的高度期待。

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