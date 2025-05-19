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新北畫設逾5千處黃線、貨車格 交通局：接送送貨更安心
因應網購、物流等即時配送需求持續成長，新北市交通局推動臨停空間與卸貨格位規畫，提供更便利的臨時停車空間。截至目前，全市已設置5608處、總長逾284公里的臨停黃線，並畫設526格貨車卸貨專用格，滿足城市日常配送與交通接駁需求。
交通局指出，為讓駕駛能在市區內安心臨停接送與卸貨，全市設置的黃線總長達284.95公里，供短暫停車使用；另針對物流業者常用車型，已畫設526格貨車卸貨格，其中254格位於109條路段，導入智慧停車管理系統後，卸貨車輛周轉率提升1.2倍，逾8成車輛可於40分鐘內完成作業、迅速離場。
除物流配送需求，也考量接送孩童族群的便利性，在39所托嬰與幼兒園門前畫設297格家長臨停接送格，並於上、放學時段提供6至15分鐘不等的彈性免費停車時間，減輕家長接送壓力，打造友善育兒交通環境。
交通局表示，未來將持續盤點道路空間，只要條件允許、道路寬度足夠，並獲當地店家或居民反映有需求，將持續增繪黃線與規畫卸貨車格。透過系統化設置與人性化管理，協助民眾「找車位更輕鬆、停車更方便」，也讓城市接送與物流運輸更順暢。
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