助一臂之力！新北防災企業添新血 合作企業突破500家

政府資源有限，民間力量無窮，新北市消防局結合民間企業力量共同強化新北市的安全，副市長朱惕之今與台灣大哥大等7家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。

今天上午在新市政府辦簽署儀式，有多家知名企業參與，台灣大哥大為高知名度電信業者，服務用戶達千萬規模，平時即投入社區關懷、急難應變等公益活動，並獲時代雜誌「TIME」評選為全球500大永續企業。

全國電子為3C家電連鎖通路領導品牌，有超過300家門市，與資策會合作「關懷原鄉數位學習」公益活動，捐贈電腦使數位學習於偏鄉扎根。振宇五金為全台第一家開架自助式五金賣場，為結合專業電動工具及各式手工具商品的連鎖通路，配合政府在賣場設立「防災（颱）專區」，協助防災宣導。

固緯電子是台灣相當具規模的電子測試儀器大廠，多項產品獲經濟部台灣精品獎肯定，也響應新北市政府「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，參與綠能永續推動。

三新奧特萊斯經營三井Outlet，2018年便與新北市政府簽署企業防災合作備忘錄，為新北市首批響應防災合作的企業之一，今年負責三井二館的三新二奧特萊斯也加入合作行列。

遠百企業（愛買）為連鎖量販品牌，此次參與簽署的永和分公司曾獲勞動部「世代合作績優單位獎」及「促進中高齡者及高齡者就業績優人員獎」，為中高齡就業者打破年齡歧視；台灣味喝桶海餐飲專門從事聚餐宴會等業務，最主要的經營項目為熱炒、辦桌桌菜、外燴、年菜等。