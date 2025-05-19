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助一臂之力！新北防災企業添新血 合作企業突破500家

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影

政府資源有限，民間力量無窮，新北市消防局結合民間企業力量共同強化新北市的安全，副市長朱惕之今與台灣大哥大等7家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。

今天上午在新市政府辦簽署儀式，有多家知名企業參與，台灣大哥大為高知名度電信業者，服務用戶達千萬規模，平時即投入社區關懷、急難應變等公益活動，並獲時代雜誌「TIME」評選為全球500大永續企業。

全國電子為3C家電連鎖通路領導品牌，有超過300家門市，與資策會合作「關懷原鄉數位學習」公益活動，捐贈電腦使數位學習於偏鄉扎根。振宇五金為全台第一家開架自助式五金賣場，為結合專業電動工具及各式手工具商品的連鎖通路，配合政府在賣場設立「防災（颱）專區」，協助防災宣導。

固緯電子是台灣相當具規模的電子測試儀器大廠，多項產品獲經濟部台灣精品獎肯定，也響應新北市政府「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，參與綠能永續推動。

三新奧特萊斯經營三井Outlet，2018年便與新北市政府簽署企業防災合作備忘錄，為新北市首批響應防災合作的企業之一，今年負責三井二館的三新二奧特萊斯也加入合作行列。

遠百企業（愛買）為連鎖量販品牌，此次參與簽署的永和分公司曾獲勞動部「世代合作績優單位獎」及「促進中高齡者及高齡者就業績優人員獎」，為中高齡就業者打破年齡歧視；台灣味喝桶海餐飲專門從事聚餐宴會等業務，最主要的經營項目為熱炒、辦桌桌菜、外燴、年菜等。

朱惕之表示，災害無法先預知，但至少要做足準備，新北市政府企業防災合作，至今年4月已有500家企業參與，企業防災推動一方面協助企業強化自主防災能力，另一方面鼓勵企業參與地方防災工作，使企業回饋社會的熱心，成為公部門應變災害時最有力的支援。

新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
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新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
新北市副市長朱惕之今與台灣大哥大等多家企業簽署企業防災合作備忘錄，今年度合作企業家數已達到500家的新里程碑。記者王慧瑛／攝影
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