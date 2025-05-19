土城中央路行人空間升級 侯友宜：基礎建設是重中之重

新北市土城中央路1、2段人行道整體改善工程近期完工，市長侯友宜今實地視察成果，強調市府以人本交通為核心，全力翻轉通行品質。他表示，土城不再是邊陲地區，而是交通與重畫熱區匯聚的城市中軸，未來還有十條道路、總經費約5.8億元的改善工程待完成。

中央路1、2段是土城東西向主幹道，過去人行道狹窄、鋪面老舊且電箱、路燈與電桿占用通行空間，被當地居民視為「最難走的道路之一」。市府與區公所爭取中央補助，總計投入8200萬元經費，改善人行道總長度達2160公尺，提升通行安全與整體市容。

工務局長馮兆麟指出，工程包含鋪面更新、導盲與無障礙設施設置，目前已全面完成。餘下66根電桿下地作業由台電協助，剩餘部分將完成拆管穿線作業，「這是最後一哩路，再請台電幫忙一把。」

台電也表示，將積極配合全數拆除，釋放通行空間。土城區長周晉平坦言，這是他上任兩年多來最常討論的工程，「當時真的被講成行人地獄，但我在土城一天，就不會讓它再退回去。」他說，改善後的道路不僅還給行人安全空間，也釋出側邊打造停車格，居民普遍反映正面。

養工處長鄭立輝指出，中央路1、2段本次人行道改善總長度達2,160公尺，施工期間共遷移91株路樹及多座電信設施，台電預計明年完成66支電桿下地作業，將原本受阻空間釋放還給行人。此次工程亦預埋弱電管道，為未來線路地下化預作準備，並導入綠道收水設計，結合「海綿城市」理念，提升整體排水效能與環境友善度。。

侯友宜說，土城近年同時進行重劃、捷運建設與醫院、公園等公共設施開發，是交通與人口成長交會的關鍵地區，「人行空間就是民眾最直接的接觸面，這是市政最基礎也是最困難的工作，要靠工務、區公所和基層全力以赴。」他笑說，在十條道路、5.8億元整體改善計畫完成前，不會讓區長「升官走人」。