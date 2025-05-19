2025福隆國際沙雕藝術季 「迪士尼仲夏歡樂祭」即將開展

2025福隆國際沙雕藝術季已邁入第18的年頭，今年再次結合迪士尼品牌主題，打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，活動將在5月24日至9月30日於福隆海水浴場盛大開展，為期超過130天的展期，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出44座主題沙雕，其中以迪士尼為主題的作品就有40座，以大家喜愛的各品牌經典角色與故事，如米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇等為靈感，打造一座座的黃金沙雕，集結超過80位經典角色的沙雕作品，邀請您一起來福隆海邊歡樂過夏天，主辦單位還推出開幕慶活動，5月24日當天12歲以下孩童只要穿搭活動主題的周邊元素，就可享免費入場。

今年沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕，還有近年來備受大家關注的反派角色，包含《小美人魚》的烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉，當然還有大人小孩都愛的公主系列，《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》以及《冰雪奇緣》，最後當然少不了《星際寶貝》史迪奇，要到沙灘上好好大鬧一番！而今年更是《玩具總動員》的30周年紀念，主雕將以《玩具總動員3》的經典海報為主，打造出8公尺高的主雕作品，讓跨越時代與回憶的經典之作，趕快來到福隆沙雕找到你最愛的迪士尼經典場景與角色！

本屆沙雕季推出44座的沙雕作品，其中40座的迪士尼主題沙雕，還有3座企業品牌沙雕以及1座會場入口意象沙雕，今年整個展期間也投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。