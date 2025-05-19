輝達官方認證破萬AI課免費上 5月28日新北開課快報名

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市青年局開辦 NVIDIA 官方 AI 認證課程，系列課程內容從初階到進階，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。圖／新北青年局提供
新北市青年局開辦 NVIDIA 官方 AI 認證課程，系列課程內容從初階到進階，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。圖／新北青年局提供

為接軌AI浪潮，新北青年局推出NVIDIA 官方認證AI課程，不僅課程免費，且只要完成課程的學員皆可取得NVIDIA官方 Deep Learning Institute（DLI）原廠電子證書。首波課程將於5月28、29日在新北市青職基地開展，名額有限歡迎報名。

青年局推出 NVIDIA 官方認證 AI 課程，系列課程內容從初階的理解AI模型訓練和影像辨識，到進階適合 AI 相關從業人員的AI 語言模型應用與RAG 智能代理實作，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。

首場課程「使用提示工程技術打造 LLM 應用」（Building LLM Applications with Prompt Engineering），是全國首次開設的嶄新課程，邀請NVIDIA 白金級 AI 大使曾吉弘親自授課，涵蓋 LangChain 應用架構建置、提示工程技巧以及生成式 AI 應用開發實戰，完成課程後，參與者將獲得 NVIDIA 原廠電子證書。本課程市價高達1萬6250元，青年僅需於課前繳納保證金，即可免費參與國際級專業訓練。

曾吉弘表示，人工智慧早已不再是遙不可及的高端技術，而是每個人都能實際應用與掌握的關鍵能力。透過本系列課程，學員可藉由豐富且系統性的實作案例，全面理解 AI 應用開發的各個環節與核心觀念，期盼每位學員都能在課程中紮實掌握關鍵的 AI 模型建構技術，為未來的職涯發展開拓更寬廣的可能性。

新北青年局長邱兆梅表示，青年局今年也會推出AI工具相關的線上課程與線下工作坊，讓不同背景的青年都能依照自身需求彈性學習，打造兼具廣度與深度的數位力成長環境。詳細報名資訊及簡章：https://ntpcyouth2022.pse.is/7jkfvk

新北市青年局開辦 NVIDIA 官方 AI 認證課程，系列課程內容從初階到進階，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。圖／新北青年局提供
新北市青年局開辦 NVIDIA 官方 AI 認證課程，系列課程內容從初階到進階，幫助不同程度的青年理解 AI 到實務開發應用。圖／新北青年局提供

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