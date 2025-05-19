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新北小神農華佗營年年秒殺 60名額5月21日起報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」。圖／新北衛生局提供
新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」。圖／新北衛生局提供

廣受好評的新北市「小神農華佗營」再次回歸，續辦於中華穀類食品工業技術研究所，8月10日營隊名額限60名，歡迎設籍新北市各公私立國小3至5年級學童(暑假後升4到6年級)，5月21日至6月13日在衛生局官網報名。

新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」知性又有趣，一日營活動包含餐費、材料及保險，全部免費，不僅能讓孩子玩得開心、家長更放心。活動中孩子們將化身小小神農嘗百草，探索中醫藥的奧秘，並透過香氣四溢的烘培活動體驗中藥材的無限變化。

衛生局局長陳潤秋說，新北市「小神農華佗營」將延續去年烘焙課程，巧妙融合藥食兩用中藥材與榖研所特色，讓孩子們不僅能動手做香草茶、體驗針灸術、八段錦及穴位保健，參加豐富多樣的闖關遊戲，更可以親手DIY西式麵點，製作養生枸杞露、林芝餅乾及夏日清爽慕斯，體驗知識與美味的完美結合。

小神農華佗營每年開放網路報名等都秒殺，報名採線上申請，5月21日上午9時至6月13日下午5時開放網路填表，採取電腦隨機抽籤，錄取名單將在6月18日中午12時公布於衛生局官網；報名期間歡迎請至新北衛生局網站點選「新北小神農華佗營-線上申請」即可選擇填寫報名資訊。

新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」。圖／新北衛生局提供
新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」。圖／新北衛生局提供

衛生局 新北 中醫 中藥

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