新北小神農華佗營年年秒殺 60名額5月21日起報名

廣受好評的新北市「小神農華佗營」再次回歸，續辦於中華穀類食品工業技術研究所，8月10日營隊名額限60名，歡迎設籍新北市各公私立國小3至5年級學童(暑假後升4到6年級)，5月21日至6月13日在衛生局官網報名。

新北市政府衛生局與新北市中醫師公會聯手舉辦的「新北小神農華佗營」知性又有趣，一日營活動包含餐費、材料及保險，全部免費，不僅能讓孩子玩得開心、家長更放心。活動中孩子們將化身小小神農嘗百草，探索中醫藥的奧秘，並透過香氣四溢的烘培活動體驗中藥材的無限變化。

衛生局局長陳潤秋說，新北市「小神農華佗營」將延續去年烘焙課程，巧妙融合藥食兩用中藥材與榖研所特色，讓孩子們不僅能動手做香草茶、體驗針灸術、八段錦及穴位保健，參加豐富多樣的闖關遊戲，更可以親手DIY西式麵點，製作養生枸杞露、林芝餅乾及夏日清爽慕斯，體驗知識與美味的完美結合。