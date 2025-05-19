聽新聞
0:00 / 0:00
「我養蜂，蜂也養我」新北養蜂人逐花而居 程重讚：都是為好蜜
5月20日為世界蜜蜂日，新北市昌輝養蜂場傳承四代，程重讚偕兒子程英哲攜手經營，全家投入養蜂事業，生產高品質蜂蜜，用一滴滴蜂蜜傳承四代人的用心與堅持。程重讚說，就像對待小孩子一樣，要給他吃好穿好用好，蜜蜂才有好的採集能力。
70歲的程重讚自幼便隨著祖父與父親逐花而居，養蜂資歷已逾一甲子。程重讚回憶早年情景說，當時交通不便，靠腳踏車搬運蜂箱，全靠人力，晚上甚至睡在樹下。「花開在哪裡，我們就往哪裡去。」
程重讚指出，養蜂不僅單靠技術，更需要耐心與細心，把蜜蜂當家人般照顧，從培育蜂王、養蜂到採蜜，每個環節都要親力親為，才能釀出好蜜，選購蜂蜜時認明具「國產蜂產品證明標章」產品，不僅保障品質，更是對在地蜂農的支持。
程英哲是第四代養蜂人，從事養蜂有十餘年。程英哲常笑說「我養蜂，蜂也養我」，憑著父親程重讚傳承經驗，及自身對氣候與花況的用心觀察，靈活調整飼養策略，程英哲跟著父親學習，慢慢摸索出程氏養蜂之道，也隨著花期遷徙，足跡遍及新北、桃園、台南等地。
為了能在春季遠征300公里至南部收穫優質的龍眼蜜及荔枝蜜，在蜜源匱乏的冬季悉心照料蜂群，為春天的豐收做足準備。程英哲指出，今年春天採蜜狀況是近十年最佳，無論龍眼蜜或荔枝蜜，品質都相當優異，喜愛蜂蜜的消費者千萬別錯過。
新北農業局長諶錫輝表示，每滴蜂蜜都是蜂農心力的結晶，尤其在極端氣候挑戰下，蜂農仍不斷精進技術，提升品質，新北蜂農近5年在全國評鑑已斬獲6個特等獎與24個頭等獎。市府持續透過養蜂產銷班積極推動國產蜂蜜標章及產銷履歷驗證，並協助蜂農上架電商平台，提升品牌的能見度及市場競爭力，也呼籲消費者選購蜂蜜時，認明具有標章的產品，不僅買得安心，也支持在地養蜂產業永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言