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「我養蜂，蜂也養我」新北養蜂人逐花而居 程重讚：都是為好蜜

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市昌輝養蜂場已傳承四代，第三代程重讚（左）偕兒子程英哲（右）及媳婦分工，全家投入養蜂事業。圖／新北市農業局提供
新北市昌輝養蜂場已傳承四代，第三代程重讚（左）偕兒子程英哲（右）及媳婦分工，全家投入養蜂事業。圖／新北市農業局提供

5月20日為世界蜜蜂日，新北市昌輝養蜂場傳承四代，程重讚偕兒子程英哲攜手經營，全家投入養蜂事業，生產高品質蜂蜜，用一滴滴蜂蜜傳承四代人的用心與堅持。程重讚說，就像對待小孩子一樣，要給他吃好穿好用好，蜜蜂才有好的採集能力。

70歲的程重讚自幼便隨著祖父與父親逐花而居，養蜂資歷已逾一甲子。程重讚回憶早年情景說，當時交通不便，靠腳踏車搬運蜂箱，全靠人力，晚上甚至睡在樹下。「花開在哪裡，我們就往哪裡去。」

程重讚指出，養蜂不僅單靠技術，更需要耐心與細心，把蜜蜂當家人般照顧，從培育蜂王、養蜂到採蜜，每個環節都要親力親為，才能釀出好蜜，選購蜂蜜時認明具「國產蜂產品證明標章」產品，不僅保障品質，更是對在地蜂農的支持。

程英哲是第四代養蜂人，從事養蜂有十餘年。程英哲常笑說「我養蜂，蜂也養我」，憑著父親程重讚傳承經驗，及自身對氣候與花況的用心觀察，靈活調整飼養策略，程英哲跟著父親學習，慢慢摸索出程氏養蜂之道，也隨著花期遷徙，足跡遍及新北、桃園、台南等地。

為了能在春季遠征300公里至南部收穫優質的龍眼蜜及荔枝蜜，在蜜源匱乏的冬季悉心照料蜂群，為春天的豐收做足準備。程英哲指出，今年春天採蜜狀況是近十年最佳，無論龍眼蜜或荔枝蜜，品質都相當優異，喜愛蜂蜜的消費者千萬別錯過。

新北農業局長諶錫輝表示，每滴蜂蜜都是蜂農心力的結晶，尤其在極端氣候挑戰下，蜂農仍不斷精進技術，提升品質，新北蜂農近5年在全國評鑑已斬獲6個特等獎與24個頭等獎。市府持續透過養蜂產銷班積極推動國產蜂蜜標章及產銷履歷驗證，並協助蜂農上架電商平台，提升品牌的能見度及市場競爭力，也呼籲消費者選購蜂蜜時，認明具有標章的產品，不僅買得安心，也支持在地養蜂產業永續發展。

程英哲、孫霞夫婦是家族的第四代養蜂人。圖／新北市農業局提供
程英哲、孫霞夫婦是家族的第四代養蜂人。圖／新北市農業局提供
新北昌輝養蜂場已傳承四代，是全國蜂蜜評鑑的常勝軍。圖／新北市農業局提供
新北昌輝養蜂場已傳承四代，是全國蜂蜜評鑑的常勝軍。圖／新北市農業局提供
70歲蜂農程重讚自幼便隨著祖父、父親逐花而居，養蜂資歷逾一甲子。圖／新北市農業局提供
70歲蜂農程重讚自幼便隨著祖父、父親逐花而居，養蜂資歷逾一甲子。圖／新北市農業局提供

蜜蜂 蜂蜜

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