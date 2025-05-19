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世壯運秀新北外交成績單邀外賓走讀府中 北海道白糠馬舞快閃板車

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜出席迎賓茶會，感謝各國友人支持世壯運。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜出席迎賓茶會，感謝各國友人支持世壯運。圖／新北市秘書處提供

2025年雙北世壯運正如火如荼進行，新北市政府今晚辦歡迎晚會，盛情接待來自世界各地的選手及貴賓。在晚會前安排迎賓茶會，款待姊妹市及友好城市訪團、駐台機構與商會代表等近百位嘉賓參與「板橋文化行旅」，也到「府中醉夏趴」活動品嘗在地啤酒，感受新北夏日魅力。

今天是世壯運第二天賽程，新北市長侯友宜預計下午到板橋運動中心，為三對三籃球銀髮選手打氣。

侯友宜在茶會致詞時，向外國訪賓介紹雙北就像荷包蛋，新北市是蛋白，有山、有海、有叢林，歡迎外賓多到新北，多吃蛋白比較健康。市長也介紹自己的名字念起來就是「友誼」、「Friendship」，新北市希望永遠和大家當好朋友。

在雙北世壯運期間，新北市秘書處廣邀來自美國、韓國、加拿大、日本等國的姊妹市及友好城市、國際組織代表逾百位訪賓。17日開幕當天安排訪團走訪鶯歌、九份等新北具代表性的景點，18日安排走讀板橋府中，提供英文、日文導覽服務，深入介紹林家花園、慈惠宮等在地文化資產，並前往府中廣場參加「府中醉夏趴」，小酌新北精釀啤酒。活動尾聲，貴賓從府中站搭捷運前往板橋車站，親身體驗台北捷運的快速與便利。

同一時間，烏來區姊妹市北海道白糠町訪團也在板橋車站帶來「白糠馬舞」快閃表演，吸引旅客駐足欣賞。這是白糠町訪團暌違8年，再次在新北獻演白糠馬舞。白糠馬舞源自於1919年，是白糠年輕人在工作之餘所創造的舞蹈，描述小馬駒離開馬廄進入牧場，嬉戲玩樂的景象，至今已傳承百年。

新北有61個姊妹市、友好城市，居各縣市之冠，今年以來，外賓訪新北頻率增多，世壯運登場前，秘書處國際科團隊便忙著準備邀約友好城市、姊妹城市來訪，要透過世壯運展現外交成果。

新北締結的姊妹市、友好城市雖多，外國人通常較認識首都台北市，對新北理解有限，侯友宜面對外賓時，常會用荷包蛋的蛋白、蛋黃解釋雙北地理關係，市府表示，如何定位新北很重要，新北主打「永續之都」，和聯合國17項永續發展目標（SDGs）相輝映。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北海道白糠町訪團在板橋車站帶來精采的馬舞表演。圖／新北市秘書處提供
北海道白糠町訪團在板橋車站帶來精采的馬舞表演。圖／新北市秘書處提供
北海道白糠町在板橋車站表演白糠馬舞，吸引旅客駐足欣賞。中為棚野孝夫町長及板橋區長陳奇正。圖／新北市秘書處提供
北海道白糠町在板橋車站表演白糠馬舞，吸引旅客駐足欣賞。中為棚野孝夫町長及板橋區長陳奇正。圖／新北市秘書處提供
美加訪團走讀林家花園，品味板橋的歷史風華。圖／新北市秘書處提供
美加訪團走讀林家花園，品味板橋的歷史風華。圖／新北市秘書處提供

新北 侯友宜 世壯運

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