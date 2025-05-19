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未納都更公劃 文山部分居民：成7599孤兒

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
位於北市文山區環狀線南環段Y4、Y3站交接的木柵路一段，有上百戶居民沒畫入7599公劃區，里長質疑成7599政策孤兒。記者林麗玉／攝影
位於北市文山區環狀線南環段Y4、Y3站交接的木柵路一段，有上百戶居民沒畫入7599公劃區，里長質疑成7599政策孤兒。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安喊出大都更願景，不過文山環狀線南環段Y4、Y3站交接的木柵路一段周邊，上百戶沒畫入7599公劃區、還有主幹道之一木新路兩側零劃定，居民陳情別讓文山部分地區成7599政策的孤兒。更新處表示，將邀里長表達意見，後續依都計審議決議辦理。

北市府去年12月9日都市更新地區暨擬定都市更新計畫案，除南港區許多區域劃定面積小，引發里長反彈，文山區也有區域未被劃入，地方不滿。

文山區華興里長陳峙穎說，市府現行畫定標準，未分區檢討與均衡各區比率，造成交通商業活絡區大面積畫定，與其他區域高度懸殊。對居民來說，如果沒被畫定公劃區，等同被排除在7599政策外，變成要自己找建商、危老推動師，但都更推不動就是因居民對民間建商不信任。

「推都市更新應該是要盡量降低門檻，為何政府卻僅一刀畫下去？」陳舉華興里為例，多處因鄰近南環Y4站周遭有被畫入公劃區，卻有一部分被遺漏，包括木柵路一段323號至335巷、舊永建國小後方試院路4巷及191巷周遭等，這些區域屋況都非常老，一旦發生火警，巷弄小救災困難。

更新處表示，市府畫定更新地區的作業方式，是依都市更新條例第6條所列優先畫定情形，對應發展出「建物結構及安全性」、「土地使用安全」等6項全市一致性原則，而非單一樣態評估。已收受到里長陳情，審議時將邀里長表達意見。

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