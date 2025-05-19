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新北大橋閃電彎改善 騎士：安全度有感提升

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定要1年工期，近日提前近3個月完工。圖／新北市養工處提供
新北大橋機車道「死亡閃電彎」改善工程原定要1年工期，近日提前近3個月完工。圖／新北市養工處提供

新北大橋長年因S型機車彎道導致事故頻傳，被機車族譏為「死亡閃電彎」。歷經多次會勘與設計調整，雙向機車道拓寬改善工程去年10月啟動，原定1年工期，提前近3個月達陣，已開放使用，機車族直呼「安全感提升不少」。

新北市養工處長鄭立輝說，原規畫將三重往板橋（北側）與板橋往三重（南側）分期施作，北側去年10月22日施工、1月24日提前通車；南側今年2月4日動工，5月3日通車，比原訂9月完工時程整體提前近3個月。他說，工程中段進展順利，第二階段提早進行前置作業，得以合併推進、縮短工期。

工程經費約2000萬元，原本橋塔段外側汽車道縮減為3個車道，釋出空間作為新機車道，機車不再需要繞行S型橋塔路段，原機車道轉為人行道與自行車道，提升各類使用者安全與舒適性。

新北大橋為2010年由前內政部營建署（現國土署）興建，橫跨三重區二重疏洪道兩岸，銜接新北環河快速道路，是亞洲最長的對稱型單塔斜張橋，結構壯觀、交通繁忙。原機車道因橋塔柱體遮擋，行進動線呈現劇烈彎折，多年來車禍頻傳，成為地方、機車團體反映重點，市府從善如流改善。

機車族

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