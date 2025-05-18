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新生代創作者詮釋經典民歌 「台北民歌新浪潮」公館登場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025年適逢台灣民歌五十周年，北市府發起串聯音樂餐廳、Live House等音樂空間業者推出「台北民歌新浪潮」系列活動，今天在公館舉辦年輕音樂創作者重新詮釋經典民歌，希望透過年輕聲音，帶領聽眾體驗到早期音樂不同文化。圖／台灣流行音樂展演文化交流協會提供
2025年適逢台灣民歌五十周年，北市府發起串聯音樂餐廳、Live House等音樂空間業者推出「台北民歌新浪潮」系列活動，今天在公館舉辦年輕音樂創作者重新詮釋經典民歌，希望透過年輕聲音，帶領聽眾體驗到早期音樂不同文化。圖／台灣流行音樂展演文化交流協會提供

2025年適逢台灣民歌五十周年，北市府發起串聯音樂餐廳、Live House等音樂空間業者推出「台北民歌新浪潮」系列活動，總計超過40場多元演出，今天在公館舉辦年輕音樂創作者重新詮釋經典民歌，希望透過年輕聲音，帶領聽眾體驗到早期音樂不同文化。

活動自5月1日至6月8日舉行，20處音樂餐廳、場館、戶外場域，超過40場演出，今日晚間8時在公館水岸廣場舉辦戶外免費演出，邀請莊耿碩aka GuitarShuo、董啟亮、邢定弘、謝孟庭 Mengting Hsieh 四位新生代創作歌手，以經典民歌重新詮釋及原創作品。

莊耿碩選擇演唱「美麗島」、「浮雲遊子」以及「這個世界」，突顯民歌作為社會運動和文化覺醒工具的一面；邢定弘演唱「雨中即景」和「戀曲1980」描繪都市生活與情感經典，反映了年輕人所經歷的情感變遷與生活轉變，跨時代的歌曲卻展現著同樣的情懷。

董啟亮演唱李壽全「張三的歌」及「七月涼山」，透過這些歌曲，延續了台灣民歌中關注社會現實和人文情懷的傳統，彰顯了對民歌純粹表達和社會關懷精神的堅持；最後由謝孟庭演唱三首象徵台灣校園民歌初期的浪漫與理想主義歌曲，包括「野百合也有春天」、「夢田」、「桂花巷」。

主辦單位強調，台北作為音樂文化重鎮，孕育數代傑出音樂創作人才，從音樂餐廳到Live House，已見證音樂精神傳承與蛻變，「台北民歌新浪潮」系列活動致力於連結過去與現在，透過在公館水岸廣場等城市開放空間的演出，讓民歌走出專業場館，融入市民日常生活。

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