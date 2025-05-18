「金」生相守…萬里區表揚金婚夫妻 長者走紅毯圓夢

新北市萬里區公所今天在在薆悅酒店野柳渡假館，舉辦金婚表揚活動，30對結婚超過半世紀的金婚夫妻出席，其中9對為婚齡逾60年的鑽石婚。區公所讓出席夫妻穿上禮服、婚紗圓夢，鼓勵世代傳承共創美好的家庭生活。

萬里區長黃雱勉表示，在高齡化及少子化人口趨勢的年代，高齡81歲的萬里區調解委員會主席林勝欽建議表揚金婚夫妻，因為夫妻結褵50年且都身體康健並不容易，早年會舉辦婚禮者較少，藉由表揚讓長者穿上禮服婚紗圓夢。

區公所接受林勝欽的建議，在5月20日（520諧音我愛你）表揚金婚夫妻圓夢，同時也有鼓勵世代傳承及傳達共創美好家庭生活的觀念，鼓勵年輕人以金婚夫妻為榜樣，培養幸福家庭價值觀，為社會的穩定與發展貢獻一份心力。

今年接受表揚夫妻，婚齡最長久的是龜吼里民吳泰郎夫妻，兩人結婚已65年。吳妻22年前就開始洗腎，吳泰郎耐心陪伴，照顧太太不覺得累。最早結婚的是沈徐秀桃，她從小就在夫家當童養媳，14歲就結婚，轉眼間已過56年，子女個個有所成就。

張慶傳是老人會理事長，也是市政顧問，他的太太擔任磺潭社區發展協會理事長，二人青梅竹馬、自由戀愛，結婚51年仍如膠似漆，長年熱心公益。

新北市政府城鄉發展局副局長邱信智出席活動，頒發結婚證書及致贈鴛鴦被給金婚夫妻，並邀請民意代表及地方仕紳共同見證，他們攜手度過人生的堅定感情，祝賀鶼鰈情深、身體康健。