北市環保局打造「宮脇式森林」年減碳百逾公斤二氧化碳

呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」(Uniting for Our Forests),北市環保局在522國際生物多樣日前夕,在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」,總面積達500平方米,種植超過1500顆原生植物,預計每年將減輕127公斤二氧化碳。

宮脇式造林法是由國際知名植物生態學博士宮脇昭(Akira Miyawaki),以潛在植被和演替理論為基礎,發展出一種師法自然、非常適合小面積造林方式,可以讓植物生長地更好,強化其蓄水和固碳效果並豐富生物多樣性,非常適合在都會區公園、學校、畸零地等處種植,是一種對環境和我們的地球更好的種植方式。

環保局表示,宮脇式造林法已被日本、荷蘭、比利時、印度、馬來西亞等國家採用和推廣,也被國際認可以自然為本解決方案,這次特別在山水綠生態公園中規畫500平方米的土地由企業認養,號召民眾種下大葉楠、香楠、水金京、樹杞、台灣山桂花、燈稱花等20種、1500棵原生植物,未來小森林每年可捕捉127公斤的二氧化碳,而且持續增加。

此外,宮脇式迷你森林強調公民的參與,這次的種植活動由巨思文化及時報出版共同認養,總計有超過150位企業員工、環保志工和地方民眾共同參加,不僅是一場種植活動,更是一次完整的環境教育和體驗。

環保局指出,多年來致力公園生態保育,持續加強相關綠化措施,這次小森林種植活動,使用環保局利用回收溝泥製作的再生土及碎木土壤改良劑,讓參與民眾體現資源循環、回收再利用的環境永續目標,將持續精進提供民眾更好遊園休憩體驗,讓山水綠生態公園成為南港區最美麗的後花園。