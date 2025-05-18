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北市環保局打造「宮脇式森林」年減碳百逾公斤二氧化碳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests），北市環保局在522國際生物多樣日前夕，在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」，預計每年將減輕127公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供
呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests），北市環保局在522國際生物多樣日前夕，在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」，預計每年將減輕127公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供

呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests），北市環保局在522國際生物多樣日前夕，在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」，總面積達500平方米，種植超過1500顆原生植物，預計每年將減輕127公斤二氧化碳。

宮脇式造林法是由國際知名植物生態學博士宮脇昭（Akira Miyawaki），以潛在植被和演替理論為基礎，發展出一種師法自然、非常適合小面積造林方式，可以讓植物生長地更好，強化其蓄水和固碳效果並豐富生物多樣性，非常適合在都會區公園、學校、畸零地等處種植，是一種對環境和我們的地球更好的種植方式。

環保局表示，宮脇式造林法已被日本、荷蘭、比利時、印度、馬來西亞等國家採用和推廣，也被國際認可以自然為本解決方案，這次特別在山水綠生態公園中規畫500平方米的土地由企業認養，號召民眾種下大葉楠、香楠、水金京、樹杞、台灣山桂花、燈稱花等20種、1500棵原生植物，未來小森林每年可捕捉127公斤的二氧化碳，而且持續增加。

此外，宮脇式迷你森林強調公民的參與，這次的種植活動由巨思文化及時報出版共同認養，總計有超過150位企業員工、環保志工和地方民眾共同參加，不僅是一場種植活動，更是一次完整的環境教育和體驗。

環保局指出，多年來致力公園生態保育，持續加強相關綠化措施，這次小森林種植活動，使用環保局利用回收溝泥製作的再生土及碎木土壤改良劑，讓參與民眾體現資源循環、回收再利用的環境永續目標，將持續精進提供民眾更好遊園休憩體驗，讓山水綠生態公園成為南港區最美麗的後花園。

環保局說，在永續浪潮下，面對全球淨零轉型趨勢，維護生物多樣性不僅在保護生物，而是在維持生態系統的平衡，進而讓人類及環境更為安全，2025年聯合國氣候變遷大會-COP30將在11月舉行，主辦國巴西也提出「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests）作為COP30的核心主題，強調森林在氣候調節與生物多樣性保護中的關鍵角色，更凸顯生物多樣性已成為現今最重要環境議題。

呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests），北市環保局在522國際生物多樣日前夕，在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」，預計每年將減輕127公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供
呼應2025年聯合國氣候變遷大會-COP30核心主題-「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests），北市環保局在522國際生物多樣日前夕，在南港山水綠生態公園種植「宮脇式森林」，預計每年將減輕127公斤二氧化碳。圖／北市環保局提供

環保局 生態公園 馬來西亞

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