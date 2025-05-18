神農文化祭登場 陸團演出引關注 先嗇宮：純屬文化交流

新北三重先嗇宮年度盛事「神農文化祭」自5月17日至23日連辦7天，今晚為活動第2天。系列活動每天規畫不同主題，包括藥膳饗宴、宗教祈福、非遺技藝展演等。今年更首度邀請來自中國大陸的非遺團體來台演出，雖展現文化特色，也引發部分民眾對統戰疑慮的討論。

對於外界關切，主辦單位先嗇宮強調，邀演團體來台純屬文化藝術交流，無涉政治。主委李乾龍說，今年能夠在文化部與相關單位協助下，邀請山西高平神農炎帝文化交流團與廣東英歌舞團前來演出，是一次珍貴的跨海文化互動，「兩岸要有宗教文化藝術的交流，才能和睦和諧、和平前行，宗教目的就是促進包容與理解。」

此次演出包括打鐵花、梆子腔、英歌舞與抬花轎等具地方特色的傳統表演藝術，均屬各地無形文化資產。新北市民進黨立委李坤城表示，為促成演出，廟方曾向其尋求協助，他也協助與文化部及陸委會溝通審查，只要不是具黨政軍背景，或曾違規紀錄的團體，依現行規定多能核准。他強調，表演本身精彩，也尊重先嗇宮作為宗教機構的安排權利。

副市長朱惕之表示，先嗇宮已成立271年，是新北市歷史最悠久的宮廟之一，神農文化祭自舉辦以來已邁入第25屆，不僅傳承信仰，也成為地方凝聚力量的重要平台。他並感謝廟方在防疫期間提供草藥、協助弱勢照護，長期以來深耕社區，發揮信仰力量。

新北市議員王威元強調，先嗇宮多年來持續在傳統與現代間尋求平衡，政治歸政治、宗教歸宗教，「文化藝術的展演，不需要被政治干擾。」他呼籲社會以開放角度看待宗教文化交流，勿將兩岸互動全數政治化。

民政局表示，先嗇宮創建於1755年，殿內保存大量獨特「對場作」建築工藝，為台灣重要歷史古蹟之一。本次文化祭除兩岸表演團隊參與外，也結合在地社團、市集活動與導覽體驗，期待讓民眾在信仰參拜之餘，深入體驗傳統文化與歷史之美。