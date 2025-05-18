雙溪河禁游泳挨批太蠢 東北角管理處列出理由盼守法

愛好水上運動者組成的「台灣開放水域聯盟」成員，今在新北市福隆水域集會，並前往東北角管理處，抗議禁止民眾在雙溪河游泳。東北角管理處表示，雙溪河易受漲退潮影響 、加上河床異物及流速超過海流等因素，基於遊憩安全考量，並不適合開放游泳。

「開水聯盟」理事長李元治說，去年聯盟有名成員帶小孩到雙溪河游泳竟被制止，事後發現原來雙溪河只能從事獨木舟、水上腳踏車、風浪板與立式划槳，不能游泳。

開水聯盟今天號召20多人到福隆海岸，從龍門營區下水後，分以游泳、划立槳前往彩虹橋再上岸，凸顯風管處限制水域內的水上運動方案不合理。

李元治事後在臉書開水聯盟社團貼文，指雙溪河只要不在高水位，其實是個很棒的游泳場域，可以舉辦雙溪三鐵，但平常卻禁止下水，東北角管理處公告禁止游泳真是太愚蠢了。目前福隆的公告，只允許從事風浪板、水上腳踏車、獨木舟、SUP四個項目，「清醒一點好不好？」， 別只顧業者，一般民眾的權益在哪裡？

東北角管理處表示，雙溪河水域依據發展觀光條例、水域遊憩活動管理辦法，開放遊憩活動包含獨木舟、水上腳踏車、風浪板及立式划槳，均屬風險較低及使用浮具項目。6年前委託國立成功大學團隊調查，確認無修改調整必要。

管理處說，雙溪河河面看似平靜，但易受漲退潮影響 ，加上河床下異物、水流流速超過海流流速，還有舢舨等動力漁船航道等因素，基於遊憩活動安全考量，並不適合開放游泳活動，呼籲民眾須尊重行政機關水域遊憩活分區公告規定，要游泳可至有救生員駐點的場所。