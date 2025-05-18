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士林官邸1號公廁設久待示警功能 逾30分鐘會通知

中央社／ 台北18日電

台北市政府工務局今天表示，持續推動公廁2.0計畫，士林官邸1號固定公廁改造完成，因應人口高齡化，特地導入「久待示警功能」，待逾30分鐘，系統將通知人員前往確認安全。

工務局發布資訊說明，台北市政府公園處持續推動公廁2.0計畫，目標擴展至固定公廁，這次最特別的是因應人口高齡化，導入「久待示警功能」，只要使用者在廁所內停留超過30分鐘，系統將通知人員前往確認，預防意外發生，為公園公廁的首例。

科技也用於節能、讓耗材供應不中斷上，公園處說，因為導入物聯網（IoT）與智慧感測系統，衛生紙、給皂劑、消毒液等若即將耗盡，會即時透過LINE推播，通知清潔人員補充，並運用智慧空間感應自動控制燈光、設備的電源，有人用自動開啟、無人後15分鐘關閉。

此外，公園處指出，已將無障礙廁所從公廁內部移到入口處，方便身障者一眼找到，搭配電動開關門、壁掛式洗手台，提供身障者輕鬆如廁、洗手環境；同時設置兒童馬桶、安全椅與換尿布台，滿足親子需求。

公廁 士林官邸 廁所 身障者

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